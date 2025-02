Maverick Viñales (KTM): «Dann werde ich vorne sein»

Maverick Viñales gehört zu den erfahrensten Piloten im MotoGP-Feld. Der Spanier fuhr auf Suzuki, Yamaha und Aprilia bevor er zu KTM wechselte. Auf allen bisherigen Bikes gewann er, doch nun fehlen noch einige Details.

Maverick Viñales begann den Malaysia-Test der MotoGP-Klasse am Mittwoch mit Platz 13 und einer Rundenzeit von 1:58,552 min. Er saß dabei erstmals nach den Tests in Barcelona im November auf der KTM RC16 des Tech3-Teams. Im Verlauf der Tage verbesserte der Spanier seine Bestzeit auf 1:57,865 min am Freitag. Dabei lag der KTM-Werksfahrer 1,372 Sekunden hinter Spitzenreiter Alex Márquez (Ducati).

Für Viñales verliefen die drei Tage auf dem Petronas Sepang International Circuit dennoch zufriedenstellend und er weiß, woran er arbeiten muss. «Es war insgesamt positiv, aber ich benötige mindestens zwei weitere Tage, um das Set-up hinzubekommen. In der letzten Stunde des Tests, haben wir begonnen, einige Dinge zu verstehen: bremsen, runterschalten und das generelle Verhalten», stellte der WM-Siebte des Vorjahres klar. «Aber es ist immer so, man muss weiterarbeiten und geduldig sein und der Entwicklung folgen. Dennoch ist es nicht schlecht im Bereich der Rundenzeiten und auch vom Gefühl her.»

«Es ist sehr wichtig, dass das Gefühl noch viel besser ist als die Zeiten. Wir müssen in Thailand die DNA des Motorrads verstehen, dann werde ich den nächsten Schritt machen», erklärte der Spanier im Interview. «Ich habe Probleme beim Bremsen im Vergleich zu Brad und Pedro. Ich verstehe noch nicht, was am besten ist, um die maximale Performance aus der Bremse zu holen. Es ist ein anderer Weg, als ich ihn vorher gewohnt war. Ich habe die Kurven immer möglichst gerade in Angriff genommen und die gesamte Front dafür beansprucht.»

Der 30-Jährige fügte hinzu: «Die KTM ist ganz anders, vieles passiert seitwärts, da muss ich mich dran gewöhnen. Beim Beschleunigen merkt man aber die Stärke des Motorrads, ich fühle eine gute Verbindung. Wenn ich das Bremsgefühl verbessere, werde ich vorne sein. Unser Ziel für Thailand ist es, mehr über das verhalten des Bikes zu verstehen und besser vor den Kurven zu bremsen.»

«Eine Rundenzeit im Bereich der 1:57er ist eine ganz gute Zeit. Wir müssen mehr Runden drehen, dann geht es immer mehr in meinen Kopf und wir finden noch einige Zehntel», weiß Viñales. «Ich habe noch ein paar Probleme mit dem Kurvenspeed, besonders in den Kurven 1 und 15. In Thailand dürfte es in der dritten und letzten Kurve ähnlich werden. Daran müssen wir weitermachen.»

