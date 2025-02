Johann Zarco: «Müssen eine Entscheidung treffen»

Johann Zarco (Honda) beendete den letzten Tag des MotoGP-Tests in Sepang auf Rang 7. Sein Gefühl auf der RC213V konnte er verbessern. In den Rennen möchte er von Beginn an um die Top-10 kämpfen.

In der MotoGP-Saison 2024 war Johann Zarco mit Rang 17 in der Gesamtwertung der beste Honda-Pilot. Obwohl beim dreitägigen Test auf dem Sepang International Circuit vor allem Werksfahrer Joan Mir eine starke Performance zeigte, konnte der Franzose seinen Nummer-1-Status bei Honda festigen. Mit Rang 7 in der Zeitenliste am Freitag war Zarco erneut der schnellste Pilot auf einer RC213V. Mit seiner 1:57,204 min hatte der Routinier 0,711 sec Rückstand auf den Schnellsten Alex Marquez (Ducati).

«Ich vermute, wir können diesen Test als positiv einordnen – mehr als ich erwartet hatte», war Zarco zufrieden. «Unsere Performance am Freitag war sehr gut und es stimmt uns zuversichtlich, um an die Top-Jungs näher heranzukommen. Der Abstand heute war nicht so groß im Vergleich zur Vergangenheit.»

Aufgrund der Concessions, die Honda zur Verfügung hat, wäre es auch Zarco als Stammfahrer erlaubt gewesen, am Shakedown-Test teilzunehmen. Er war aber nur in dieser Woche beim dreitägigen offiziellen Test auf der Strecke. «Wir haben viele Dinge getestet an diesen drei Tagen. Heute konnten wir all diese Dinge zusammenbringen und es funktionierte viel besser», freute sich der 34-Jährige. «Es sind keine Sachen, die auf dem Bike einen großen Unterschied machen, aber alles in allem habe ich gemerkt, dass ich eine bessere Kontrolle über das Motorrad habe. Darüber bin ich happy. Wir benötigen jetzt den Test in Thailand, um die ganzen Dinge weiter auszuprobieren. Dann entscheiden wir, welches Paket das Beste ist, um in die Saison zu starten. Wir müssen entscheiden, welche Teile wir verwenden, um das Motorrad zu homologieren.»

Was man in Sepang auch sehen konnte – beim Top-Speed hingt die Honda nach wie vor hinterher. Ist das der größte Schwachpunkt? «Kann sein, ja. Einige andere Bikes sind sehr stark bei der Beschleunigung. Das ist ein schwieriger Bereich, denn wenn du jemandem folgst und merkst, dass du an Boden verlierst, ist das hart», haderte Zarco. «Wir analysierten alle Kurven, aber wir legten nicht immer den größten Fokus darauf. Wir mussten an anderen Dingen arbeiten, um den Fahrern ein besseres Gefühl zu geben – das konnten wir finden und das macht mich zufrieden. Beim Motor weiß ich nicht, wie es besser werden könnte. Honda tut sein Bestes, um so viel wie möglich nutzbare Leistung herauszukitzeln – ich hoffe, dass wir während dieser Saison etwas Besseres bekommen werden. Aber ich bin mir sicher, dass wir vom ersten Rennen an um die Top-10 kämpfen können – das ist im Moment eines meiner Hauptziele.»

In der nächsten Woche geht es am 12. und 13. Februar mit dem Test in Buriram weiter. Davor wird das LCR-Honda-Team am 8. Februar in Bangkok die Fahrer und Bikes für die MotoGP-Saison 2025 offiziell präsentieren.

