Das ist das neue Safety Car für die MotoGP

Der neue BMW M5 Touring ist das neue MotoGP-Safety-Car. Das Auto in Racing-Lackierung wurde beim Saisonstart-Event in Bangkok vorgestellt. Seinen ersten Einsatz wird das 727-PS-Monster in Buriram haben.

Der BMW M5 Touring ist die neue Speerspitze der Safety-Car-Flotte in der MotoGP. Der Saisonstart-Event in Bangkok bot die perfekte Bühne für die Enthüllung des neuen Safety Cars. Standesgemäß führte der bayerische Flitzer eine Parade an und begleitete die originellen Tuk-Tuks mit den MotoGP-Bikes zur großen Bühnenshow.

BMW M ist seit 1999 Partner der MotoGP und stellt seitdem die Flotte von Safety Cars, Medical Cars und Safety Bikes zur Verfügung. Das neue Safety Car basiert auf dem BMW M5 Touring, der im November 2024 vorgestellt wurde und mit einem Hybrid-Antrieb ausgestattet ist. Mit einer Spitzenleistung von 535 kW (727 PS) und einem maximalen Drehmoment von 1000 Nm ist das Auto für den Einsatz auf der Rennstrecke gut ausgestattet.

Die Lackierung ist vom Design der BMW M Hybrid V8 Rennwagen inspiriert, die in der FIA World Endurance Championship und der IMSA-Serie in Nordamerika zum Einsatz kommen. Das neue Safety Car bleibt bis zum Start der MotoGP-Saison 2025 in Bangkok ausgestellt. Am ersten Rennwochenende vom 28. Februar bis 2. März wird es in Buriram sein Debüt auf der Strecke geben.