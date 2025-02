Che spettacolo: Valentino Rossi ist 46!

Was für eine großartige Show – heißt es oft, wenn die neongelbe Nummer 46 im Spiel ist. Der Superheld des Motorradsports feiert am heutigen 16. Februar Geburtstag – es ist der 46. für den noch aktiven Vollblutracer.

46, was für den überwiegenden Teil der Weltbevölkerung eine gewöhnliche zweistellige Zahl ist, ist in der Welt des Motorrad-Rennsports das Markenzeichen des fraglos populärsten Motorradsportlers. Ganz gleich, welche Disziplin, jeder Mensch auf diesen Planeten mit der nur kleinsten Affinität für «Racing» verbindet die Zahl mit dem Zweirad-Superhelden schlechthin: Valentino Rossi.

Heute, am 16. Februar 2025, fliegen in Tavullia die Korken: Rossi feiert seinen 46. Geburtstag. Ausgiebig feiern gehört zu den regelmäßigen Beschäftigungen des ungebrochen rennbegeisterten Rossi. Auch nach seinem Abschied aus der Motorrad-WM Ende 2021– nach unfassbaren 26 Jahren, 115 GP-Siegen und neun Weltmeistertiteln – hält der Racer aus Tavullia die Drosselklappen auf.

Zuletzt waren es zweite Plätze, die nicht weniger intensiv zelebriert wurden: Auf der hauseigenen Ranch verpasste der Zweirad-Veteran im Team mit Luca Marini nur knapp den Sieg. Erst vor zwei Wochen steuerte Rossi im Werks-BMW beim legendären GT-Rennen in Bathurst/Australien auf den zweiten Platz.

Leisetreten, no grazie. So die Philosophie des am 16. Februar in Urbino, unweit vom Lebensmittelpunkt in Tavullia, geborenen Rossi. Trotz längst solidem Familienleben – erst kürzlich wurde «Il Dottore» zum zweiten Mal Vater – treibt Rossi gemeinsam mit seinen Freunden Alessio «Uccio» Salucci und dem kaufmännischen Chef der VR46-Akademie Gianluca Falcioni das Unternehmen «Rossi» weiter voran

Sportliche Kerndisziplin bleibt das MotoGP-Projekt, das 2025 in die mittlerweile vierte Saison als eigenständige Struktur startet und für Fabio Di Giannantonio erstmals Zugriff auf eine Werks-Ducati hat.

Höchste Relevanz hat die Marke «VR46». In den vergangenen drei Jahrzehnten schuf Rossi ein einzigartiges Merchandise-Imperium. Auch Jahre nach dem Rücktritt des MotoGP-Piloten Rossi bleiben seine Fanartikel auf den Rennplätzen dieser Welt die Topseller. Selbstredend managt «VR46» auch den Lizenzhandel aller anderen Piloten der Akademie und so vieler weiterer GP-Piloten. Selbst Fanartikel von Marc Marquez wurden von Rossi vermarktet – bis zum «Clash» der Erzrivalen in Sepang 2015.

Marquez – ein Name, mit dem sich der Held der Italiener am heutigen Tag sicher nicht beschäftigen will – und wird. In diesem Sinne: Die gesamte Redaktion von SPEEDWEEK.com gratuliert: Alles Gute zum Geburtstag – Buon compleanno!