Gresini Racing stellt «BK8 News» als Hauptsponsor vor

Überraschend präsentiert Gresini Racing wenige Tage vor dem Saisonauftakt einen neuen Hauptsponsor für die MotoGP-Abteilung. Mit «BK8 News» konnte ein Unternehmen aus der Medienbranche gewonnen werden.

Vor gut vier Wochen fand in Imola und damit in der Nähe der Heimat von Gresini Racing die Vorstellung sämtlicher Rennaktivitäten statt. Neben einem Geldgeber für die MotoE-WM (Felo) wurde mit Italjet ein bekannter Name als größter Geldgeber der Moto2-Abteilung präsentiert.

Die Renner der Königsklasse blieben ohne Titelsponsor. Noch – denn überraschend informierte das Team am heutigen Montag: «BK8 NEWS», eine Sportnachrichten- und Unterhaltungsplattform, die weltweit aktuelle Sportberichterstattung und Fan-Engagement bietet, wird für die Saisons 2025 und 2026 Titelsponsor des Teams aus Faenza.

BK8 NEWS ist in den Bereichen Sportnachrichten und Unterhaltung tätig. Es handelt sich um eine Online-Plattform, die aktuelle Sportnachrichten liefert und den Austausch mit Sportfans auf der ganzen Welt ermöglicht. Die Division ist nur ein Teil des Unternehmens BK8, das sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Online-Glücksspielen spezialisiert hat.

Als Titelsponsor wird der Schriftzug des neuen Partners sowohl auf den beiden Ducati GP24 als auch auf den Ledern von Alex Marquez und Fermin Aldeguer prominent vertreten sein. Darüber hinaus wird die Marke auf Bekleidung, Boxenausstattung und Transportfahrzeugen zu sehen sein.

Carlo Merlini, der die Vereinbarung als kaufmännischer Direktor bei Gresini Racing eingefädelt hatte, begrüßte den neuen Geldgeber in einem Statement: «Ich freue mich sehr, die Unterzeichnung einer Titelsponsoring-Vereinbarung für das Gresini Racing MotoGP-Team bekannt zu geben.» Es ist keine Überraschung, dass eine große Marke wie BK8 NEWS die außergewöhnliche Kombination Gresini – MotoGP als Flaggschiffprojekt gewählt hat, um ihre Ziele zu erreichen. Ich möchte mich bei allen bei BK8 NEWS für ihren Einsatz und ihr Engagement in den letzten Wochen bedanken, um dieses Projekt Wirklichkeit werden zu lassen – ich kann es kaum erwarten, in unseren neuen Farben auf die Strecke zu gehen und das BK8 NEWS Gresini MotoGP Team bestmöglich zu vertreten.»

Michael Glatt, der als Geschäftsführer für BK8 News tätig ist, begründete die frische Partnerschaft: «Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Gresini Racing, die einen wichtigen Meilenstein in unserem strategischen Wachstum darstellt. Durch die Zusammenarbeit mit einem Team, das die Grenzen des Motorsports verschiebt, etablieren wir unsere Präsenz in einem der kultigsten Motorsport-Events der Welt. Gemeinsam werden wir den Erfolg von Gresini Racing vorantreiben und die Fans mit exklusiven Einblicken und Zugang hinter die Kulissen näher an die Action heranführen.»

Sportlich stehen die Chancen gut, dass der neue Partner gute Sichtbarkeit erfahren wird. Gresini-Frontmann Alex Marquez mischte bei sämtlichen MotoGP-Wintertests an der Spitze mit.