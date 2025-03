Argentinien, FP1: Marc Marquez vor Johann Zarco

Im FP1 der MotoGP-Klasse in Argentinien war Marc Marquez der Schnellste. Auf den Rängen 2 und 3 folgten Johann Zarco (Honda) und Alex Marquez (Ducati). Pecco Bagnaia nur auf Rang 16.

Um 10.45 Uhr Ortszeit startete am Freitag in Argentinien das FP1 der MotoGP-Klasse. Nach zwei Jahren ist die Motorrad-Weltmeisterschaft zurück in Termas de Rio Hondo. Der Himmel war bewölkt und mit 18 Grad Celsius herrschten kühle Bedingungen. Wegen des Regens am Morgen befanden sich auf der Strecke noch einige feuchte Stellen.

Die MotoGP-Asse verloren keine Zeit und gingen pünktlich auf die Strecke. In der 45-minütigen Session müssen sich die Fahrer und Teams bestmöglich auf das Zeittraining am Nachmittag vorbereiten, wenn es um den direkten Einzug ins Qualifying 2 am Samstag geht.

Nach fünf Minuten lag LCR-Honda-Pilot Johann Zarco mit 1:41,718 min an der Spitze. Zum Vergleich: Der Streckenrekord von Marc Marquez aus dem Jahr 2014(!) liegt bei 1:37,683 min.

Ducati-Werksfahrer Marc Marquez ging erst nach zehn Minuten auf die Strecke. Sein Teamkollege Pecco Bagnaia hatte zu diesem Zeitpunkt bereits sechs Runden abgespult.

Nach 15 Minuten unternahm Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez in Kurve 1 einen Ausflug ins Kiesbett – er blieb unverletzt. Die Top-5 zu diesem Zeitpunkt: Johann Zarco (Honda), Marco Bezzecchi (Aprilia), Maverick Vinales (KTM), Luca Marini (Honda) und Alex Marquez (Ducati). Die Rundenzeiten lagen rund drei Sekunden über dem Streckenrekord.

Zur Hälfte der Session setzte sich Marc Marquez mit 1:39,991 min an die Spitze und war damit 0,172 sec schneller als Bruder Alex. Drei Minuten später fuhr Johann Zarco mit 1:39,794 min die schnellste Runde.

Die Top-5 zehn Minuten vor dem Ende: Zarco (1:39,397 min), Bezzecchi, Marc Marquez, Alex Marquez und Joan Mir. Bagnaia lag zu diesem Zeitpunkt nur auf Platz 16.

Fünf Minuten vor dem Ende des freien Trainings setzte sich wieder Marc Marquez mit 1:38,937 min an die Spitze. Danach hatte er eine Schrecksekunde in Kurve 9, wo er einen Sturz gerade noch verhindern konnte.