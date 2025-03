Bezzecchi: «Sie haben sich den Falschen ausgesucht!»

2023 stieg Marco Bezzecchi mit seinem Sieg in Termas de Rio Hondo in den MotoGP-Himmel auf. Zwei Jahre später startet er unter neuen Voraussetzungen. Eine Prognose traute sich der Aprilia-Werkspilot noch nicht zu.

Auch bei der Rückkehr nach Argentinien übernimmt Marco Bezzecchi die Rolle des Frontmanns der offiziellen Aprilia-Mannschaft. In der WM-Tabelle ist die schwarze RS-GP mit der Startnummer 72 aber nur der zweite Vertreter für Noale. Zur positiven Überraschung der gesamten MotoGP-Welt war es Rookie Ai Ogora, der auf der Trackhouse-Maschine beim ersten Aufschlag groß auftrumpfte.

Mit den Rängen 4 und 5 war Ogura die Überraschung des WM-Auftakts in Thailand. Nach einem Sturz beim Sprint in Buriram konnte Bezzechi am Sonntag aber gleichfalls überzeugen. Der Lockenkopf fuhr auf Platz 7 und kommt somit als WM-Sechster in aussichtsreicher Position an jeden Ort zurück, an dem er 2023 seinen Premierensieg in der Königsklasse zelebrierte.

Bezzecchi: «Die Rückkehr hierher ist schon etwas Besonderes. Die Erinnerungen sind andere als an gewöhnliche MotoGP-Events. Aber in der Realität macht es keinen Unterschied. Ich muss mich wie alle anderen mit der Strecke befassen und vermutlich wird der Freitag, dadurch dass wir hier ein Jahr gar nicht waren, etwas turbulent. Wenn wir den ersten Tag hinter uns haben, dann können wir mehr sagen. Aber klar – ich freue mich sehr, wieder hier zu fahren.»

In Termas de Rio Hondo wurde Marco Bezzecchi auch mit der Information konfrontiert, dass Teamkollege und Weltmeister Jorge Martin auch in den USA sicher nicht an den Stummeln der RS-GP zu sehen sein wird. «Bezz» sieht die Situation realistisch: «Sicher, es ist eine Schande, ihn nicht schon wieder in Texas bei uns zu haben, aber es geht doch darum, dass Jorge in bestmöglicher Verfassung zurückkehrt. Er wird das gemeinsam mit dem Team so steuern, dass es sinnvoll ist.»

Auch Marco Bezzecchi wurde nach seiner Ankunft in Argentinien zum Thema «Pirelli» befragt. Das Kernmitglied der VR46-Akademie von Valentino Rossi hatte eine Antwort: «Eine sehr große Neuigkeit – die mich sehr überrascht hat. Als Italiener freue ich mich über den Einstieg der Marke. Als Fahrer muss ich sagen, dass Michelin aber einen sensationell guten Job macht. Was wichtig ist, denn wir haben immerhin noch zwei Jahre, bis der Wechsel kommt.»

Nach seinem grandiosen Premierensieg 2023 bekam Bezzecchi ein von Fußball-Ikone Lionel Messi signiertes Trikot der Nationalmannschaft von Argentinien übergezogen. Und welcher Fußballheld des Landes soll am nächsten Sonntag unterschreiben? Marco Bezzecchi drehte lachend ab: «Geht es danach, dann haben sie sich wirklich den Falschen ausgesucht. Messi – okay – den kenne ich. Aber ansonsten bleibe ich in Sachen Fußball ahnungslos.»