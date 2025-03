Jetzt offiziell: Fernandez ersetzt Oliveira in Austin

MotoGP-Ass Miguel Oliveira wird nach seinem Crash im Argentinien-Sprint den Texas-GP auslassen müssen. Ersetzen wird ihn dort Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez. Am 20. März kam die offizielle Bestätigung dazu.

Im Sprintrennen in Argentinien wurde Pramac-Yamaha-Pilot Miguel Oliveira von Gresini-Pilot Fermin Aldeguer abgeschossen. Die ersten ärztlichen Untersuchungen ergaben beim Portugiesen keine Brüche, doch aufgrund starker Prellungen im oberen Rippenbereich mit einem großen Hämatom und Vermutungen über weitere Verletzungen, entschieden sich er und sein Team gemeinsam für einen Verzicht auf den Grand Prix am Sonntag. Der 30-Jährige trat die Heimreise an, um dort weitere Untersuchungen vornehmen zu lassen.

Wie SPEEDWEEK.com bereits am 18. März berichtete, wird Oliveira das Rennwochenende in Austin vom 28. bis 30. März auslassen müssen. Einspringen wird für ihn dort Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez. Das bestätigten Oliveira und Pramac-Teammanager Gino Borsoi am heutigen Donnerstag.

Oliveira selbst meinte zu seiner Verletzung und zu der Zwangspause: «Zuallererst möchte ich dem Team und den Ärzten danken, die mich behandelt haben. Nachdem ich nach Hause zurückgekehrt war, wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Verrenkung des Sternoklavikulargelenks (Anm.: dieses verbindet das Schlüsselbein mit dem Brustbein) mit Bänderriss festgestellt. Natürlich haben wir über die schnellsten Genesungsmöglichkeiten gesprochen, und es wurde beschlossen, den Arm für einige Zeit ruhig zu stellen. Der Zeitpunkt der Rückkehr ist nicht vorhersehbar, da wir die biologische Reaktion meines Körpers abwarten müssen. Wir werden jede Woche bewerten, wie die Situation ist. Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich auf die Rennstrecke zurückzukehren, aber darüber hinaus konzentrieren wir uns auf meine Genesung und darauf, wieder zu 100 Prozent fit zu werden.»

«Die Verletzung, die Miguel erlitten hat, tut mir wirklich leid. Insbesondere zu einem Zeitpunkt in der Saison, als er mehr und mehr Vertrauen in seine M1 und das Team gewann», meinte Gino Borsoi. «Leider war das Glück in den letzten Jahren nicht gerade auf seiner Seite, aber wie ich ihn kenne, bin ich mir sicher, dass er wie der wahre Kämpfer, der er ist, reagieren und stark und motiviert wie zuvor zurückkommen wird. Das Wichtigste ist jetzt, dass er die bestmögliche Behandlung erhält und so schnell wie möglich auf die Rennstrecke zurückkehren kann. Was Augusto betrifft: ‘Willkommen in unserem Team!’ Trotz der Kurzfristigkeit bin ich zuversichtlich, dass wir gemeinsam einen großartigen Job machen können – mit dem gesamten Team, das bereit ist, ihn zu jeder Zeit zu unterstützen.»

Für Fernandez bedeutet dies eine Planänderung. Denn eigentlich hätte der Spanier Ende März in Portimao für den verletzten Jonathan Rea in der Superbike-WM an den Start gehen sollen – die MotoGP- und SBK-Rennen finden am gleichen Wochenende statt. Für seinen Einsatz mit der R1 hat sich Fernandez beim zweitägigen Superbike-Test in Portimao in der letzten Woche vorbereitet. Stattdessen wird er nun in die USA fliegen und unverhofft zu einem MotoGP-Renneinsatz kommen. Die R1 von Rea wird in Portimao nun der Australier Jason O’Halloran fahren.

«Zuallererst möchte ich Miguel meine besten Wünsche für eine rasche Genesung übermitteln. Ich hoffe, dass er bald zurück sein kann», betonte Fernandez. «Ich möchte mich auch bei Yamaha und Pramac für diese Gelegenheit bedanken. Austin ist eine großartige Strecke, und ich kann es kaum erwarten, wieder auf der M1 zu fahren. Ich freue mich auf das Rennwochenende.»