Pablo Nieto: Heftige Emotionen nach Argentinien-GP

13 Titel in der Motorrad WM und 90 GP-Siege: Angel Nieto

Für VR46-Racing-Teammanager Pablo Nieto war der Renntag von Las Termas ein unvergessliches Ereignis. Jubel über Franky Morbidelli nach einem Reifenpoker – und auch der Sieg von Marc Marquez ging Nieto nahe.

Nach der Zieldurchfahrt der MotoGP in Termas de Rio Hondo tobte die Mannschaft von VR46 Racing durch die Boxenstraße. In beiden Rennen des zweiten MotoGP-Wochenendes 2025 hatten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio reichlich WM-Zähler geholt. Als Krönung durfte das Rossi-Team unter der operativen Leitung von Pablo Nieto zur Siegerehrung marschieren.

Dem furiosen Franco Morbidelli war es im langen GP gelungen, selbst Ducati-Werksfahrer Pecco Bagnaia hinter sich zu lassen. Die Leistung des Piloten und auch die richtigen Entscheidungen des Teams ließen Pablo Nieto strahlen: «Das Rennen war extrem anstrengend, denn wir haben in Sachen Reifen gepokert und sind einen anderen Weg gegangen – bei beiden Piloten. Und bei beiden ist der Plan aufgegangen, aber wir waren uns lange nicht sicher.

Nieto weiter: «Es freut mich sehr, dass Franky in Argentinien so stark war und es auf das Podest geschafft hat. Er hatte eine sehr lange, sehr harte Zeit. Er und wir haben daran geglaubt, dass er vorne fahren kann, und seit dem ersten Rennen hat er eine starke Pace.»

Freuen durfte sich der Spanier auch über Teamkollege Fabio Di Giannantonio. Auch wenn sich die beiden Römer zu Beginn des Rennens ein wenig in die Quere kamen und «Diggia» dadurch ein mögliches Spitzenergebnis verpasste – in Summe stand VR46 Racing nach dem Argentinien-GP schulbuchmäßig dar. Das spiegelt sich auch in den Tabellenständen wider. Die beiden Fluo-Athleten halten die Positionen 4 und 6, die Mannschaftsleistung der Italiener wird sogar mit Position 3 gewürdigt.

Damit nicht genug. Als Extra-Gefühlsdusche erlebte Pablo Nieto die Feierlichkeit seines Landsmanns Marc Marquez. Der hatte mit seinem 90. GP-Triumph die Marke seines Vaters Angel erreicht. Marc widmete den Sieg in Las Termas dem Mann, der von den spanischen Motorradfans als Zweiradgott verehrt wird und der mit 13 WM-Titeln hinter Giacomo Agostini auf Rang 2 der ewigen Bestenliste liegt.

Pablo Nieto: «Es ist sehr schön und bewegend, wie sehr an meinen Vater gedacht wird. Nicht nur Marc, sehr viele Menschen im Fahrerlager haben heute wieder an ihn gedacht. Für mich ist es ein sehr persönlicher Moment. Danke, Marc.»

Angelo Nieto starb im August 2017 auf Ibiza im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Neben Pablo Nieto, einst selbst GP-Pilot ist auch der Neffe der Ikone, Fonsi Nieto, weiterhin im Fahrerlager aktiv. Der ehemalige 250er-WM- und Superbike-Pilot ist sportlicher Leiter bei Pramac Racing. Die dritte Nieto-Kraft, Gelete Nieto, leitete bis Ende 2024 die VR46-Moto2-Mannschaft. Nach deren Übernahme durch Pramac legt der Bruder von Pablo Nieto eine GP-Pause ein.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Johann Zarco © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Joan Mir und Luca Marini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Marquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Marquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Franco Morbidelli © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

9. Joan Mir (E), Honda, +15,787

10. Luca Marini (I), Honda, +16,025

11. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

12. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

17. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Disqualifiziert: Ai Ogura (J)

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.