Bastianini (17.) von Fernandez in die Wiese befördert

Der Argentinien-GP war für KTM-Neuling Enea Bastianini früh gelaufen. Raul Fernandez (Aprilia) beförderte ihn in der zweiten Runde ins aus. «La Bestia» setzte das MotoGP-Rennen fort, sammelte Erfahrungen und wurde 17.

Enea Bastianini, der WM-Vierte des Jahres 2024, hätte sich die Umstellung von der Ducati auf die KTM vermutlich einfacher vorgestellt. Bei den Vorsaisontests machte er nur langsame Fortschritte und war bei den Zeitenlisten am unteren Ende zu finden. Beim MotoGP-Auftakt in Buriram war es ein ähnliches Bild – «La Bestia» stellte seine RC16 auf Startplatz 20, im Sprint wurde er 18. Dann folgte der Lichtblick im Grand Prix: Vom hinteren Ende pflügte er durchs Feld und überquerte als Neunter die Ziellinie.

Es kam Hoffnung auf, dass dem Italiener ein entscheidender Schritt bei der Anpassung an das österreichische Bike gelungen ist. In Argentinien folgte dann am Samstag die Ernüchterung: Startplatz 21, nur Aprilia-Testfahrer Lorenzo Savadori war langsamer. Den Sprint beendete Bastianini auf Rang 14 und damit weit außerhalb der Punkteränge. Im Grand Prix am Sonntag startete er von ganz hinten, da Savadori aufgrund seines Trainingscrashs verzichtete. Nach einem guten Start kämpfte der KTM-Neuling in der zweiten Runde mit Trackhouse-Aprilia-Pilot Raul Fernandez um Position 13 – es sah schon nach einer ähnlichen Aufholjagd wie in Thailand aus. Doch dann wurde er vom jungen Spanier in Kurve 9 unsanft in die Wiese befördert. «Mein Rennen war sehr früh zu Ende. Ich war happy, weil mein Start sehr gut war, und ich konnte in der zweiten Runde um den 13. Platz kämpfen. Aber Raul drängte mich hinaus und ich stürzte», haderte Bastianini. Was genau ist passiert? «In der zweiten Runde überholte ich ihn in Kurve 3, in Kurve 9 war er zu schnell und er berührte mich. Das wars.»

Für seine Aktion erhielt Fernandez eine Long-lap-Strafe. Bastianini konnte das Rennen zwar fortsetzen, fuhr aber dem Feld weit abgeschlagen hinterher. «Danach kam ich auf die Strecke zurück und ich versuchte nur noch das Rennen zu beenden, um zu sehen, wie mein Gefühl auf dem Bike ist. Auf der linken Seite hatte ich keine Flügel mehr, aber meine Pace war gut. Es war unglücklich heute», meinte der 27-Jährige.

Das Rennen beendete er auf dem 17. und vorletzten Platz – vor MotoGP-Rookie Somkiat Chantra (Honda). Auf Sieger Marc Marquez (Ducati), mit dem er in der letzten Saison noch um WM-Platz 3 kämpfte, hatte er im Ziel 40,179 sec Rückstand. Konnte Bastianini trotzdem etwas Positives mitnehmen aus dem Grand Prix? «Das Bike hat sich natürlich etwas seltsam verhalten, als ich keine Flügel mehr hatte. Ansonsten war die Session gut bis zu den letzten vier Runden, als meine Reifen zerstört waren – ich habe zur Mitte des Rennens sehr viel gepusht, weil ich aufholen wollte.»

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Johann Zarco © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Joan Mir und Luca Marini © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Marc Marquez gewinnt das Rennen © Gold & Goose Alex und Marc Márquez © Gold & Goose Sieger Marc Marquez © Gold & Goose Alex Márquez, Marc Márquez, Franco Morbidelli © Gold & Goose Sieger Marc Márquez Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Las Termas, Rennen (16. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 25 Runden in 41:11,100 min

2. Alex Márquez (E), Ducati, +1,362 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +4,695

4. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +5,536

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +7,138

6. Johann Zarco (F), Honda, +7,487

7. Brad Binder (ZA), KTM, +14,294

8. Pedro Acosta (E), KTM, +15,646

9. Joan Mir (E), Honda, +15,787

10. Luca Marini (I), Honda, +16,025

11. Alex Rins (E), Yamaha, +21,663

12. Maverick Viñales (E), KTM, +22,319

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +23,486

14. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +25,148

15. Raul Fernandez (E), Aprilia, +26,914

16. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +27,661

17. Enea Bastianini (I), KTM, +40,179

18. Somkiat Chantra (T), Honda, +41,693

– Marco Bezzecchi (I), Aprilia, 25 Runden zurück

– Disqualifiziert: Ai Ogura (J)

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.