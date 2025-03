MotoGP erweitert Kooperation zur Piraterie-Bekämpfung

Die MotoGP hat die Partnerschaft mit Anbieter Sportian zur Bekämpfung von Sportpiraterie verlängert. Bislang konnten beachtliche Ergebnisse bei der Entfernung illegaler Übertragungen im Netz erzielt werden.

Im Internet gibt es zahlreiche digitale Plattformen, die illegale Übertragungen von MotoGP-Rennen anbieten. Um dagegen vorzugehen, hat die Dorna seit einigen Jahren eine Partnerschaft mit dem Anbieter Sportian, der Sportabteilung des Digital-Unternehmens Globant.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, bis zu 99 Prozent der Piraterie auf digitalen Plattformen zu beseitigen. Seit Beginn der Anti-Piraterie-Partnerschaft vor über fünf Jahren hat die MotoGP erfolgreich illegale Übertragungen in sozialen Medien, Apps, Video-on-Demand-Diensten (VOD), Suchmaschinen und illegalen Streaming-Seiten verfolgt und entfernt.

Der von Sportian eingesetzte Service «Piracy Guard» ist eine Kombination aus Erkennungstools und Überwachung durch Experten, und stellt sicher, dass nicht autorisierte Streams in Echtzeit identifiziert und schnell entfernt werden. «Piracy Guard arbeitet mit mehr als 70 der weltweit größten Online-Plattformen zusammen. Die Lösung ist von Google TCRP zertifiziert und erreicht eine Entfernungsrate von über 90 Prozent», heißt es seitens der Dorna.

«Sportian war in den letzten fünf Jahren ein wertvoller Partner beim Schutz unserer Inhalte. Ihre Technologie und ihr Fachwissen haben die Auswirkungen der Piraterie auf unseren Sport erheblich reduziert und sichergestellt, dass unser weltweites Publikum weiterhin den aufregendsten Sport der Welt durch die offiziellen Fernsehsender genießen kann, die in die Schaffung eines qualitativ hochwertigen Zuschauererlebnisses investieren», meinte Dan Rossomondo, Chief Commercial Officer des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports. «Die Piraterie ist eine ständige Bedrohung für den Live-Sportmarkt, und wir werden weiterhin in die besten Anbieter von Anti-Piraterie-Lösungen investieren und mit ihnen zusammenarbeiten, um sie zu bekämpfen. Sportian ist eine Referenz in diesem Bereich und wir freuen uns, unsere Partnerschaft zu erweitern und den Kampf gegen illegales Streaming weiter zu verstärken.»

Im Laufe des nächsten Jahres wird Sportian diese Dienste an neu auftretende Bedrohungen und weiterentwickelte Piraterietaktiken anpassen. Zukünftig soll auch die Integration von KI- und maschinellen Lerntechnologien erforscht werden, um die Erkennung und Kategorisierung von raubkopierten Inhalten zu unterstützen und den Kampf gegen audiovisuellen Diebstahl zu fördern.

Die MotoGP erzielt weiterhin rekordverdächtige Zuschauerzahlen, übertraf 2024 zum ersten Mal in der Geschichte des Sports die Marke von 3 Millionen Zuschauern und verzeichnet zudem ein Wachstum bei den weltweiten TV-Zuschauern und digitalen Kanälen.