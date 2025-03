Jorge Martin (Aprilia): «Sehe ein wenig mehr Licht»

Jorge Martin möchte in Katar wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen. Ob es dort für den MotoGP-Weltmeister mit einem Comeback klappt, hängt vom Heilungsverlauf ab. Er habe mittlerweile 5.000 Kilometer Trainingsrückstand.

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin wird bei den Rennen in Austin nicht an den Start gehen können, auch eine Teilnahme beim Katar-GP ist fraglich. Für den Spanier und sein Aprilia-Werksteam ist die Tortur aufgrund seiner schweren Verletzungen eine harte Geduldsprobe.

Kürzlich meldete sich Martin auf seinem Instagram-Account zu Wort, um seinen Fans ein Update zum Heilungsverlauf zu geben – in dem kurzen Video macht der 27-Jährige einen optimistischen Eindruck, dass es mit einem Comeback schon bald klappen könnte. «Die letzten Wochen waren hart, ich hatte sehr zu kämpfen – deshalb war ich auch auf Social Media nicht so aktiv. Ich möchte mich dafür bei meinen Fans und den Leuten, die mich unterstützen, entschuldigen», sagte er. «Jetzt sehe ich wieder ein wenig mehr Licht. Ich möchte zu 100 Prozent zurück sein – mit der besten Version von mir – und versuchen, von meinen Fehlern zu lernen. Ich werde so früh wie möglich zurückkommen, kann aber noch nicht genau sagen, wann das sein wird. Der Plan ist Katar, aber nichts ist sicher. Ich freue mich schon sehr, wieder mit meinem Aprilia-Team zusammenzukommen und dieses fantastische Bike zu fahren. Ich kann jetzt schon viel besser trainieren und fühle mich auch immer besser. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder auf der Rennstrecke.»

Martin muss weiterhin geduldig sein. Die ersten Rennen der MotoGP-Saison 2025 von zu Hause aus zu verfolgen, war für Martin verständlicherweise frustrierend. In seiner Abwesenheit dominierte Marc Marquez (Ducati) – für Martin war das keine Überraschung. «Dass Marc gewinnt, ist nichts, was man nicht erwarten konnte», sagte er in einem Interview mit La Gazzetta dello Sport und ging dort auch auf seine persönlichen Ziele ein: «Im Vergleich zu den anderen habe ich mindestens 5.000 km Rückstand. Ich muss also so schnell wie möglich zurückkehren und mich mit dem Motorrad vertraut machen. Alles geschieht aus einem bestimmten Grund. Das wird uns stärker zurückkommen lassen als zuvor.»

Auf der Aprilia RS-GP konnte Martin im letzten November in Barcelona und Anfang Februar in Malaysia nicht viele Erfahrungen sammeln. Der Champ hat viel aufzuholen und es wird Zeit brauchen, sich an das neue Bike zu gewöhnen. Aprilia-Rennchef Massimo Rivola hatte in Termas de Rio Hondo mit der Forderung für Aufsehen gesorgt, dass es eine Regel geben soll, die es Verletzungs-Rückkehrern erlaubt, einen Test auf dem MotoGP-Bike zu absolvieren, bevor diese wieder ins Renngeschehen einsteigen. Rivale Ducati erteilte dieser Idee, zumindest für 2025, eine Absage.