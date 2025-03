Brivio über Ai Ogura: «Argentinien ist Vergangenheit»

Der Austin-GP ist ein Heimspiel für Trackhouse Racing. Davide Brivio freut sich auf die Rennen vor den amerikanischen Fans und ist sich sicher, dass Ai Ogura starke Leistungen zeigen wird. Argentinien hat er abgehakt.

Vom 28. bis 30. März findet für Trackhouse Aprilia in Austin der Heim-GP statt. Das Team möchte beim Red Bull Grand Prix of the Americas den Fans und Sponsoren eine gute Show bieten. Teamchef Davide Brivio ist zuversichtlich, dass seine Fahrer Ai Ogura und Raul Fernandez auf dem Circuit of the Americas gute Leistungen zeigen werden. «Wir freuen uns sehr auf den Austin-GP auf unserer Heimstrecke. Wir kommen nach einem großartigen Saisonstart mit Ai und einem etwas verhaltenen aber immer noch vielversprechenden Beginn mit Raul zu unserem Heimrennen. Unser Ziel ist es, dort unseren Grand Prix vor den Trackhouse-Fans zu feiern», sagte Brivio.

MotoGP-Rookie Ai Ogura zeigte bei den ersten beiden Events erstaunliche Leistungen. In Thailand erzielte er bei seinem Debüt in der Königsklasse der Motorrad-WM die Ränge 4 und 5. In Argentinien belegte der Japaner im Grand Prix den starken 8. Platz. Aufgrund der Verwendung einer nicht homologierten Software-Version bei seiner RS-GP wurde Ogura nachträglich disqualifiziert – seine beherzte Aufholjagd von Startplatz 15 blieb unbelohnt. «Was mit Ai in Argentinien passiert ist, gehört nun der Vergangenheit an. Was bleibt, ist seine großartige Leistung und sein fantastischer Saisonstart», betonte Brivio. «Sein Talent ist unübersehbar. Hoffentlich kann er diesen positiven Schwung beibehalten und in Austin erneut eine gute Leistung erzielen.»

Nicht gut lief es bislang für Teamkollege Raul Fernandez. In Buriram wurde er im Sprintrennen Elfter, im Grand Prix fiel er aus. In Argentinien belegte er im Sprint Rang 16, im Hauptrennen konnte er mit Platz 15 seinen ersten WM-Punkt in der aktuellen Saison holen – dabei profitierte er aber von der Disqualifikation von Ogura. Brivio ist für den Austin-GP dennoch optimistisch: «Wir glauben, dass er eine gute Leistung zeigen wird, nachdem wir am Sonntag in Argentinien gute Abstimmungsarbeit verrichtet und ein gutes Gefühl gefunden haben. In den Rennen in Austin werden wir unser Bestes geben», erklärte der 60-jährige Italiener.

Mit der Unterstützung des amerikanischen Publikums möchte Trackhouse Racing die dritte Station der MotoGP-Saison 2025 zu einem denkwürdigen Wochenende machen. Die Fans, Aprilia und die Sponsoren würden sich über Top-Ergebnisse freuen.

WM-Stand nach 4 von 44 Rennen:

1. M. Marquez, 74 Punkte. 2. A. Marquez 58. 3. Bagnaia 43. 4. Morbidelli 37. 5. Zarco 25. 6. Di Giannantonio 22. 7. Binder 19. 8. Ogura 17. 9. Bezzecchi 14. 10. Acosta 13. 11. Mir 10. 12. Marini 10. 13. Miller 8. 14. Bastianini 7. 15. Quartararo 6. 16. Rins 5. 17. Viñales 4. 18. Aldeguer 3. 19. Oliveira 2. 20. Fernandez 1. 21. Chantra 0. 22. Savadori 0.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 74 Punkte. 2. Honda 26. 3. Aprilia 22. 4. KTM 22. 5. Yamaha 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo Team, 117 Punkte. 2. BK8 Gresini Racing 61. 3. Pertamina Enduro VR46 Racing 59. 4. Red Bull KTM Factory Racing 32. 5. LCR Castrol Honda 25. 6. Honda HRC Castrol Team 20. 7. Trackhouse MotoGP Team 18. 8. Aprilia Racing 14. 9. Red Bull KTM Tech3 11. 10. Monster Energy Yamaha 11. 11. Prima Pramac Yamaha Racing 10.