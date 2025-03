Red Bull KTM Tech3: Unschlagbares Rezept für Austin?

Mit Enea Bastianini und Maverick Vinales als Superhelden des US-Grand-Prix 2024 zählt die KTM-Mannschaft unter französischer Leitung am kommenden MotoGP-Wochenende zwangsläufig zum Favoritenkreis.

Wer sich nur mit der längeren Vergangenheit beschäftigt, der kann das neu formierte Tech3-Team nur mit auf dem Radar für Spitzenresultate beim anstehenden Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas in Austin/Texas haben.

Gäbe es da nicht noch einen Marc Marquez als König des aufregenden Linkskurses, könnten alle Wetteinsätze in Richtung Red Bull KTM Tech3 geschoben werden. Die Erinnerungen an die Show des Maverick Vinales auf der schwarzen Aprilia RS-GP sind noch lebendig, zu beeindruckend waren die beiden Siegesfahrten des Spaniers vor 12 Monaten. Auch Marc Marquez war der Form des Aprilia-Piloten an diesem Wochenende nicht gewachsen. Trotz scheinbar unterlegenem Material, denn in den ersten beiden Events 2024 war nichts von der Schlagkraft des Pakets zu erahnen, nutzte Vinales die Aprilia als perfektes Werkzeug.

2024 Geschlagen, aber nur um weniger als drei Sekunden: Pedro Acosta, der Vorgänger von Vinales bei Tech3. Mit zwei starken Q2-Auftritten konnte Acosta beweisen: Die RC16 ist auch 2025 schnell. Das weiß auch Maverick Vinales, der hingegen auf der KTM noch nicht auf die gleichen Zeiten des jungen Teamkollegen gekommen ist. Sicher ist aber: Mit der Vorprägung aus 2024 wird auch Vinales am kommenden Wochenende aus der Komfortzone herausfahren.

Eine Sichtweise, die auch von Tech3-Teammanager Nicolas Goyon vertreten wird: «Was Maverick betrifft, so war das Gefühl während des letzten GP in Argentinien schon positiv, so dass er mit viel Motivation nach Austin reist, um in dieser Richtung weiterzumachen. Wir erinnern uns auch alle an Mavericks unglaubliches Wochenende in Austin in der letzten Saison, also wissen wir, dass er dort stark sein kann.»

Nicht zu vergessen: Teamkollege Bastianini. Der zündete bislang auch nicht endgültig auf seinem neuen Gefährt aus Österreich, zeigte aber bereits in Thailand eine beeindruckende Aufholjagd und mit Platz 9 ein solides Premierenrennen. Dazu kommt, dass auch Bastianini als Austin-Spezialist gilt. 2023 übernahm den Job des Underdogs und siegte als bis heute einziger Nicht-Spanier in Texas auf der Gresini-Kunden-Ducati.

Teammanager Goyon hat auch den Italiener auf der Rechnung, denn in Argentinien lud Bastianini Frust auf, den es nun auf der USA-Achterbahn abzuwerfen gilt: «Enea war nach dem Rennen in Argentinien und der unverschuldeten Kollision sehr niedergeschlagen. Als er aus dem Rennen geworfen wurde, hatte er schon sieben Positionen zurückgewonnen und wir wissen, dass er sich diese Woche revanchieren will. Hoffentlich haben wir alle Elemente beisammen, um Red Bull in Texas ein starkes Ergebnis zu liefern.»

Alle Zutaten für eine Fortsetzung des erfolgreichen Helden-Spielfilms mit Hauptdarsteller Maverick Vinales stehen parat. Mit einem einfachen Zusammenrühren auf Sieg ist es in der komplexen MotoGP allerdings auch 2025 noch nicht getan.