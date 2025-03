Valencia-GP: MotoGP verlängert Vertrag bis 2031

Die MotoGP wird bis 2031 in Valencia zu Gast sein. Am 25. März gab die Dorna die Vertragsverlängerung bekannt. Somit werden auf dem Circuit Ricardo Tormo mindestens sieben weitere Grands Prix stattfinden.

Der «Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana» auf dem Circuit Ricardo Tormo setzt traditionell jedes Jahr den Schlusspunkt hinter eine lange und intensive MotoGP-Saison. Aufgrund der verheerenden Unwetter in der Region Valencia im letzten November musste das Finale 2024 jedoch nach Barcelona verlegt werden.

Am 25. März gab die Dorna bekannt, dass der Vertrag mit den Verantwortlichen verlängert wurde und dass die MotoGP bis mindestens 2031 in Valencia zu Gast sein wird. Ende 2026 läuft der aktuelle Vertrag aus, die frühzeitige Vereinbarung von 2027 bis 2031 unterstreicht den gemeinsamen Willen, die Strecke langfristig im MotoGP-Kalender zu behalten.

Die 1999 eröffnete Strecke ist 4,005 km lang, wird gegen den Uhrzeigersinn befahren und weist neun Links- und fünf Rechtskurven auf. Der Kurs ist bei Fahrern und Fans beliebt und bietet eine Amphitheater-Atmosphäre. In Valencia wurden in der Vergangenheit viele Weltmeisterschaften entschieden – das letzte Mal 2023, als sich Pecco Bagnaia (Ducati) auf der spanischen Piste den WM-Titel holte. Valencia hat zudem bereits mehrmals den Preis für den besten Grand Prix gewonnen.

«Wir sind sehr glücklich, unsere Zukunft in Valencia ankündigen zu können. Die Strecke bietet den Zuschauern eine einzigartige Aussicht und die Fans sorgen dort für eine unglaubliche Atmosphäre», sagte Carmelo Ezpeleta, CEO des MotoGP-Rechteinhabers Dorna Sports. «Es kommen jedes Mal sehr viele Menschen und der Veranstalter macht einen fantastischen Job. Wir sind stolz darauf, dort weiterhin ein Spektakel bieten zu können, das die Leidenschaft für den Sport wiederspiegelt. Nach den Ereignissen von 2024 hoffen wir, dass unsere Rückkehr für weitere fünf Grands Prix auch unser längerfristiges Engagement in Valencia unterstreicht. Wir freuen uns darauf, in dieser Saison wiederzukommen und bis 2031 weitere fantastische Rennen zu feiern.»

«Es gibt keinen anderen Grand Prix, der so lange im Voraus als ausverkauft gilt wie Valencia. Dort gibt es eine große Fangemeinde und eine Liebe zum Motorsport», betonte Carlos Mazón, Präsident der Generalitat Valenciana. «Der Grand Prix ist von grundlegender Bedeutung für Valencia, für Cheste, für die Provinz und für die Gemeinschaft Valencia. Diese Erneuerung findet in einem Kontext statt, in dem der Wettbewerb stärker denn je ist, und wir waren immer überzeugt, dass wir die besten Karten haben. Der große Unterschied, abgesehen von diesen großartigen Einrichtungen und der Mannschaft, sind die Fans. Ich möchte auch nicht versäumen, den wirtschaftlichen Einfluss zu erwähnen, den die MotoGP hat. Wir erholen uns – nicht nur emotional, sondern auch wirtschaftlich. Und mit den Fans, die hinter uns stehen, werden wir es schaffen.»

In diesem Jahr findet das Saisonfinale auf dem Circuit Ricardo Tormo vom 14. bis 16. November statt.