Morbidelli (3.): Bei 350 km/h löste der Airbag aus

Franco Morbidelli (VR46) belegte im MotoGP-Zeittraining in Austin den dritten Rang. Aufgrund der vielen Wellen auf dem Circuit of the Americas löste sein Airbag aus – beinahe hätte er den direkten Einzug ins Q2 verpasst.

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) reiste mit viel Selbstvertrauen nach Austin. Im Argentinien-GP holte er sich mit Platz 3 sein erstes Grand-Prix-Podium seit seinem dritten Platz in Jerez 2021 vor 1414 Tagen. In der WM-Tabelle belegt «Morbido» dank seines starken Saisonstarts Rang 4.

Auf dem Circuit of the Americas legte Morbidelli am Freitag stark los. Im ersten freien Training war er der Schnellste. Im Zeittraining am Nachmittag wurde er Dritter, womit er den direkten Einzug ins Q2 locker schaffte. Am ersten Tag schaffte der Italiener eine gute Basis, um beim Red Bull Grand Prix of the Americas ein Top-Ergebnis zu erzielen. «Es war wieder ein starker Tag. Wir waren konstant schnell – bei allen Bedingungen. Wir konnten alles ausprobieren, was wir uns vorgenommen hatten – auch den Medium-Vorderreifen. Somit haben wir sehr viele Daten gesammelt», war er zufrieden.

Am Ende des Zeittrainings machte es Morbidelli spannend – seine schnellste Zeit fuhr er erst kurz vor dem Ende der Session. «In der zweiten Runde meiner ersten Zeitenjagd hatte ich ein Problem mit meiner Lederkombi und musste zurück in die Box fahren», erklärte er. «Dann hatte ich nur noch eine Runde zur Verfügung – diese musste ich nutzen, denn ich war zu diesem Zeitpunkt nur an der 17. Stelle. Es ist dann aber gut gegangen – ich bin happy.»

Was genau war das Problem? «Der Airbag wurde aktiviert. Das Schwierige auf dieser Strecke ist, dass man mit 350 km/h unterwegs ist und es sehr viele Wellen gibt. Aufgrund dessen bewegt sich auch die Lederkombi mehr als gewöhnlich, weshalb bei mir der Airbag auslöste», erzählte der 30-Jährige. «Zum Glück war es nur das Training und ich konnte danach weitermachen. Es war dann die letzte Chance für eine schnelle Runde und ich hatte den härteren Vorderreifen montiert. Wir haben alles auf eine Karte gesetzt und es ist aufgegangen.»

Ergebnisse MotoGP COTA, Zeittraining (28. März):

1. Marc Márquez (E), Ducati, 2:02,929 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,736 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,837

4. Alex Márquez (E), Ducati, +0,882

5. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,973

6. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,024

7. Pedro Acosta (E), KTM, +1,170

8. Maverick Viñales (E), KTM, +1,332

9. Joan Mir (E), Honda, +1,413

10. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +1,530

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +1,650

12. Brad Binder (ZA), KTM, +1,832

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,841

14. Ai Ogura (J), Aprilia, +2,002

15. Luca Marini (I), Honda, +2,035

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +2,184

17. Alex Rins (E), Yamaha, +2,358

18. Enea Bastianini (I), KTM, 2,406

19. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +2,998

20. Johann Zarco (F), Honda, +3,052

21. Somkiat Chantra (T), Honda, +3,564

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +3,993