Austin, Q2: Marc Márquez feiert seine achte COTA-Pole

Keine Überraschung: Marc Márquez sichert dem Ducati-Werksteam in Austin die MotoGP-Pole-Position. Der siebenfache Sieger auf dem Circuit of the Americas setzte sich gegen «Diggia» und Alex Márquez durch.

Die Startaufstellung in der MotoGP-Klasse ist wichtiger denn je. Nachdem sich Luca Marini (Honda) und Yamaha-Pilot Fabio Quartararo in Q1 auf dem Circuit of the Americas durchgesetzt hatten, standen die zwölf Teilnehmer für das zweite und entscheidende Qualifying in Austin fest. 15 Minuten bei 24 Grad Außentemperatur und wolkenverhangenem Himmel standen auf dem Plan – Marc Márquez (Ducati) jagte seine achte Pole-Position in Austin.

Der All-Time-Lap-Record in COTA liegt bei 2:00,864 Minuten und stammt von Maverick Viñales auf der Aprilia im Vorjahr. Der Spanier gewann übrigens auch das Rennen am Sonntag und ist damit bis heute der letzte Sieger eines GP-Rennens, der nicht auf einer Ducati unterwegs war. Viñales überraschte im FP2 am Samstagmorgen, als er seine KTM RC16 auf Platz 3 brachte.

Mit etwas Verzögerung ging es auf die 5,5 km lange Piste in Texas – die rote Flagge in Q1 sorgte für einen etwas späteren Start der Session. Vorne weg fuhren gleich die Brüder Marc und Alex Márquez – beide waren in FP2 an der Spitze zu finden. Marc, der ältere der beiden, begann mit einer Zeit von 2:01,522 Minuten und Platz 1.

Die Top-8 nach einem Drittel der Q2-Einheit: 1. Marc Márquez. 2. Fabio Di Giannantonio. 3. Pecco Bagnaia. 4. Alex Márquez. 5. Joan Mir. 6. Maverick Viñales. 7. Fabio Quartararo. 8. Pedro Acosta. Honda-Werksfahrer Joan Mir erlebte einen wilden Moment in Kurve 10. Dem Spanier rutschte das Vorderrad weg und nur mit viel Talent und etwas Glück konnte er auf seinem Bike sitzenbleiben. Übrigens: Alle Piloten bestritten Q2 mit dem Medium-Vorderreifen und dem weichen Hinterreifen.

Nachdem sich die Fahrer frische Pneus bei ihren Crews abgeholt hatten, gingen sie in die letzten zwei fliegenden Runden. Für eine gelbe Flagge sorgte Rookie Fermin Aldeguer vier Minuten vor dem Ende. Der Gresini-Fahrer stürzte in Kurve 1, konnte aber sofort weiterfahren.

Alex Márquez verbesserte sich zwei Minuten vor dem Ende und setzte seine GP24 auf Platz 1! Doch viele Sektorenbestzeiten waren noch auf dem Zeitenmonitor zu sehen. Luca Marini fuhr zwischenzeitlich auf Platz 4, Marc Márquez setzte dann mit 2.01,088 min eine weitere Bestzeit. Joan Mir stürzte hingegen kurz vor dem Ende.

Nach dem Ablauf der Zeit: Marc Márquez holt seine achte Pole-Position in Austin mit einem Vorsprung von 0,101 Sekunden auf Fabio Di Giannantonio, dem seine schnellste Runde zunächst gestrichen, aber nachträglich wieder gutgeschrieben wurde.

Für den Márquez ist es die 69. Pole in der MotoGP-WM. 0,360 Sekunden auf seinen Bruder verlor Alex Márquez, der Rang 3 erreichte. Pedro Acosta sichert KTM Platz 4. Im italienischen Duell setzte sich Franco Morbidelli gegen Pecco Bagnaia auf Platz 5 durch und Luca Marini holt für Honda Startplatz 7.

Ergebnisse MotoGP COTA, Qualifying 2 (29. März):

1. Marc Marquez (E), Ducati, 2:01,088 min

2. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +0,101 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +0,360 sec

4. Pedro Acosta (E), KTM, +0,416

5. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,441

6. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,523

7. Luca Marini (I), Honda, +0,649

8. Joan Mir (E), Honda, +0,920

9. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,920

10. Maverick Viñales (E), KTM, +0,931

11. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,944

12. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +1,331



Die weiteren Startplätze:

13. Marco Bezzecchi (I), Aprilia

14. Alex Rins (E), Yamaha

15. Johann Zarco (F), Honda

16. Brad Binder (ZA), KTM

17. Enea Bastianini (I), KTM

18. Ai Ogura (J), Aprilia

19. Raul Fernandez (E), Aprilia

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha

21. Somkiat Chantra (T), Honda

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia