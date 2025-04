Fernandez wird Miguel Oliveira auch in Katar ersetzen

Augusto Fernandez wird in Katar einen weiteren Renneinsatz haben

Miguel Oliveira (Yamaha) wird auch für das MotoGP-Wochenende in Katar verletzungsbedingt ausfallen. Vertreten wird ihn dort wieder Testfahrer Augusto Fernandez, der in Austin mit Rang 13 eine gute Leistung ablieferte.

Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez kam beim Red Bull Grand Prix of the Americas zu einem unverhofften MotoGP-Einsatz. Der Spanier ersetzte dort im Pramac-Team Miguel Oliveira, der sich bei einem Crash im Argentinien-Sprint eine Verrenkung des Sternoklavikulargelenks mit Bänderriss zugezogen hatte. In Austin zeigte der Spanier eine solide Leistung. Er belegte im Grand Prix den 13. Rang und holte somit drei WM-Punkte.

Wie Yamaha am 3. April bekanntgab, wird Fernandez beim Katar-GP ein weiteres Rennwochenende bestreiten. Dort wird er vom 11. bis 13. April wieder den verletzten Stammpiloten Oliveira ersetzen. Nach weiteren medizinischen Untersuchungen beim Portugiesen kamen die Ärzte und sein Team zu dem Schluss, dass es für Oliveira noch zu früh wäre, in Doha anzutreten. Ob er Ende April beim Europa-Auftakt in Jerez starten wird können, hängt vom Heilungsprozess ab.

Oliveira wird derzeit vom Pech verfolgt. Zur Erinnerung: Ende 2024 musste er fünf Events nach einem Bruch des Handgelenks beim Indonesien-GP pausieren.