Jorge Martin (Aprilia) gibt MotoGP-Comeback in Katar

MotoGP-Weltmeister Jorge Martin wird an diesem Wochenende auf dem Lusail International Circuit in den Rennsport zurückkehren. Nach über zwei Monaten wird er beim Katar-GP ein Comeback versuchen.

Jorge Martin (Aprilia) wird in dieser Woche nach Katar reisen und dort auf dem Lusail International Circuit wieder auf seine Aprilia RS-GP steigen. «Ich habe ein großes Verlangen, wieder auf die Strecke zu gehen und ich bin froh, dass ich zumindest versuchen kann, in Katar zu fahren», sagte Martin in einer Pressemitteilung von Aprilia am 8. April.

Bevor der 27-Jährige am Freitagnachmittag im ersten freien MotoGP-Training in Doha seine Runden drehen darf, muss er am Donnerstag einen letzten medizinischen Check auf der Strecke absolvieren. Wenn er dort grünes Licht erhält, wird die Nummer 1 nach über zwei Monaten wieder auf einem MotoGP-Bike sitzen.

«Das Ziel wird sein, Vertrauen in die RS-GP25 aufzubauen und ein paar Runden zu drehen. Ich weiß nicht, wie es um meine körperliche Fitness bestellt sein wird – zweifellos bin ich nicht bei 100 Prozent», betonte der «Martinator». «Wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und uns allmählich zu verbessern. Körperlich bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich das Rennen beenden kann, aber wenn wir es schaffen, wäre es ein Sieg, denn das würde bedeuten, dass ich mich langsam erhole. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen und versuchen, so schnell wie möglich wieder auf unser normales Niveau zu kommen.»

Der Aprilia-Pilot hat sich am ersten Tag des Sepang-Tests bei einem Crash an der rechten Hand und am linken Fuß verletzt. Bei einem Sturz beim Supermoto-Training vor dem Thailand-GP erlitt Martin einen komplizierten Bruch der Speiche und des Kahnbeins in der linken Hand sowie einen Fersenbeinbruch. Die ersten drei Saisonevents in Thailand, Argentinien und den USA musste er auslassen.

Beim Red Bull Grand Prix of the Americas war Jorge Martin zu Gast, um bei seinem Aprilia-Team zu sein. Der Spanier hat seine Crew in der Box mental unterstützt und wollte auch selbst wieder in den «Race-Modus» kommen. Nach seinem Besuch auf dem Circuit of the Americas reiste Martin nach Barcelona, um sich dort in der Universitäts-Klinik Dexeus bei Dr. Xavier Mir einem erneuten medizinischen Check zu unterziehen. Dieser ergab, dass die Operation das gewünschte Ergebnis bringt und der Heilungsprozess gut verläuft. Mittlerweile steht fest, dass Martin nach Doha reisen und dort sein Comeback versuchen wird.