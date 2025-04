Di Giannantonio (4.): «Vale da zu haben ist super»

VR46-Ducati-Pilot Fabio Di Giannantonio sorgte mit Rang 4 im MotoGP-Zeittraining in Doha für einen sehr guten Start. Er erzählte danach, wie Valentino Rossi seinen Fahrern hilft.

Fabio Di Giannantonio schaffte am Freitag auf dem Lusail International Circuit in Katar souverän den Einzug in das Q2 am Samstag. Der Italiener war um 0,299 Sekunden langsamer als sein VR46-Ducati-Teamkollege Franco Morbidelli, der die Bestzeit markierte. Mentor Valentino Rossi konnte sich bei seinem Besuch in der Wüste ordentlich mit seinen Jungs freuen.

«Lasst es mich so sagen: Jetzt mit einem kühlen Kopf war es dann doch ein recht guter Tag», freute sich «Diggia» und gestand: «Direkt nach der Session war ich etwas sauer, weil ich mehr wollte. Auch das Gefühl mit dem Motorrad war irgendwie etwas schlechter als noch am Morgen. Wir sind dran, obwohl das Gefühl noch besser sein könnte. Ich kann daher definitiv sagen, dass es noch Spielraum gibt.»

Di Giannantonio ging dann ins Detail: «Wir haben für den Nachmittag eine andere Konfiguration ausprobiert. Die Jungs müssen noch verstehen, was zu tun ist und was mir passt – wir haben jetzt ja erst das vierte gemeinsame Wochenende. Ich denke, wir müssen zurück zu unserem Standard-Setup, mit dem ich mehr Druck machen kann. Ich habe immer ordentlich Grip am Heck des Bikes, das hat mich am Nachmittag dann aber einfach nicht natürlich fahren lassen.»

Zum internen Konkurrenzkampf mit seinem VR46-Teamkollegen Morbidelli sagte er: «Daran zu arbeiten, dass man zu den großen Vier gehört, ist eine großartige Sache für dieses Jahr. Es hilft auch sehr, wenn man einen starken Teamkollegen hat. Man kann dann auch kleine Geheimnisse stehlen. Das Team ist dann happy und auch die Sponsoren. Auf der Piste ist der Teamkollege aber dann wie jeder Gegner, man will dort alle Fahrer besiegen. Das ist für mich kein Problem.»

In der VR46-Box war der Chef persönlich, Valentino Rossi, zu Gast. «Vale in der Garage zu haben, ist immer anders und einfach super», betonte Di Giannantonio. «Er gibt immer die passende Analyse für den nächsten Stint. Diese präzise Analyse erlaubt es einem dann auch, die Manöver leichter zu fahren – man kann dann mit weniger Einsatz schneller sein. Ich will auf das Podium und dann natürlich mit ihm feiern. Das erste Ziel ist es jetzt aber einmal, mich von Session zu Session zu steigern.»

© Gold & Goose Willkommen in Doha © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Ai Ogura © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Boxengassen © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Pedro Acosta © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Pecco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio und Fermin Aldeguer © Gold & Goose Paddock © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Marc Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Fabio Di Giannantonio Zurück Weiter

Ergebnisse MotoGP Losail, Zeittraining (11. April):

1. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:50,830 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,145 sec

3. Marc Márquez (E), Ducati, +0,167

4. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,299

5. Alex Márquez (E), Ducati, +0,406

6. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,463

7. Pedro Acosta (E), KTM, +0,561

8. Maverick Viñales (E), KTM, +0,625

9. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,785

10. Johann Zarco (F), Honda, +0,806

11. Alex Rins (E), Yamaha, +0,836

12. Luca Marini (I), Honda, +0,945

13. Joan Mir (E), Honda, +0,954

14. Brad Binder (ZA), KTM, +1,003

15. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,118

16. Enea Bastianini (I), KTM, +1,175

17. Jack Miller (AUS), Yamaha, +1,194

18. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,304

19. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +1,350

20. Jorge Martin (E), Aprilia, +1,568

21. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,585

22. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,180