Nach Bradl-Rücktritt: 1. Wildcard für Aleix Espargaro

Am 15. und 16. April waren in Valencia die MotoGP-Testteams von Honda (Aleix Espargaro, Stefan Bradl) und Yamaha (Cal Crutchlow, Augusto Fernandez) unterwegs, um an der Verbesserung der japanischen Motorräder zu arbeiten.

Bradl bestritt am 17. November 2024 in Barcelona sein letztes MotoGP-Rennen, der Bayer widmet sich nach 19 Jahren als WM-Pilot aber noch bis mindestens Ende 2026 seinen Aufgaben als Testfahrer der Honda Racing Corporation. Zukünftige Wildcard-Einsätze überlässt er hingegen seinen Testkollegen Aleix Espargaro und Takaaki Nakagami.

Die spanischen Fans dürfen sich am letzten April-Wochenende über den Einsatz von Aleix beim Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de Espana freuen. Der 35-Jährige hat seine Profikarriere nach der Saison 2024 beendet, sein Wildcard-Einsatz in Jerez wird sein erster für Honda sein. Espargaro kennt die RC213V inzwischen sehr gut, vor dem Valencia-Test war er bei mehreren anderen Privattests im Einsatz, außerdem beim offiziellen Shakedown-Test im Februar in Sepang.

In Jerez werden wir fünf Honda-Piloten im Feld sehen: Testfahrer Aleix Espargaro plus Joan Mir und Luca Marini im Werksteam sowie Johann Zarco und Somkiat Chantra für LCR. Am Montag nach dem Grand Prix (28. April) ist ein weiterer Testtag in Jerez angesetzt.