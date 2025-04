Jorge Martin: Längerer Krankenhausaufenthalt in Katar

MotoGP-Ass Jorge Martin befindet sich nach seinem Sturz im Katar-GP immer noch im Krankenhaus in Doha. Dort wird er noch einige Tage bleiben müssen – derzeit ist es für ihn unmöglich, in ein Flugzeug zu steigen.

Auf seinem Instagram-Account postete Aprilia-Pilot Jorge Martin Fotos von ihm im Hamad General Hospital in Doha. Auf den Bildern ist zu sehen, wie er einige Schritte tätigt und mit seiner Freundin Backgammon spielt. Zudem sieht man auf den Bildern den Drainage-Schlauch in seiner Brust, den man ihm nach seinem Crash eingesetzt hatte. «Ich kämpfe. Danke für die ganze Unterstützung», schrieb er dazu.

Neben elf Rippenbrüchen hatte Martin einen Pneumothorax erlitten. Davon spricht man, wenn sich Luft im Pleuraspalt zwischen Lunge und Brustkorb gesammelt hat – eine normale Atmung ist dann nicht mehr möglich. Bei Martin wurde eine Drainage verlegt, um die Luft abzuführen. Darüber hinaus wurde ein Pleuraerguss festgestellt. Dabei sammelt sich vermehrt Flüssigkeit zwischen Rippen- und Lungenfell.

Der Drainage-Schlauch kann erst nach einigen Tagen entfernt werden. Danach muss mehrere weitere Tage beobachtet werden, wie sich die Lunge von Martin erholt hat – es muss sichergestellt sein, dass die Ausdehnung der Lunge auf einem optimalen Niveau ist und er wieder normal atmen kann.

Martin wird somit noch einige Tage im Krankenhaus in Katar bleiben müssen, bis er in ein Flugzeug steigen und nach Hause fliegen kann. Es wird jedoch mehrere Wochen dauern, bis die Lungenverletzung und die Rippenbrüche vollständig verheilt sind – der Weltmeister wird erneut eine längere verletzungsbedingte Pause einlegen müssen.

Nach über zwei Monaten stieg Jorge Martin am letzten Wochenende in Katar wieder auf seine Aprilia RS-GP. Im Grand Prix am Sonntag wurde sein Comeback zum Albtraum: Neun Runden vor dem Ende kam Martin in Kurve 12 zu Sturz, als er auf dem Kerb zu weit nach außen kam und sein Vorderrad wegrutschte. Dazu kam, dass ihn der direkt nachkommende VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio mit dem Vorderrad seiner Ducati traf.

Die Verletzungsmisere von Jorge Martin nimmt kein Ende. Am 5. Februar verletzte er sich beim Sepang-Test schwer. Der 27-Jährige erlitt gleich mehrere Knochenbrüche: Er hatte eine Fraktur am 5. Mittelhandknochenkopf der rechten Hand und brach sich außerdem den 3., 4. und 5. Mittelfußknochen links. Trotz der langen Verletzungsliste sah es zunächst danach aus, dass Martin beim Saisonstart in Thailand am Start stehen wird.

Dann verletzte sich Martin Ende Februar vor dem Abflug nach Thailand erneut – dieses Mal beim Supermototraining. Die Diagnose: Verletzung des linken Handgelenks mit Kahnbeinbruch, Bruch der Speiche im linken Unterarm, Fraktur mehrerer Handwurzelknochen links, Bruch des linken Fersenbeins.