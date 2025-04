KTM-Raketen: RC16 bleibt auf der Geraden unschlagbar

Die vierte Station der MotoGP auf dem Wüsten-Circuit von Losail zeigte nur einmal mehr, was sich schon seit Jahren durch die MotoGP zieht: KTM Racing ist die erste Adresse, wenn es ums Thema Topspeed geht.

Nach der Zieldurchfahrt in Losail jubelte die gesamte KTM-Mannschaft nicht nur über den fahrerisch beeindruckenden Maverick Vinales – auch für den Untersatz des Spaniers gab es Anerkennung und Applaus. Es war unübersehbar: Immer dann, wenn Vinales auf die über ein Kilometer lange Zielgerade beschleunigte und der RC16 maximal die Sporen gab, saugte sich Vinales an – und ging so auf vergleichsweise risikoarme Art mit gut 350 km/h an den Gegnern, inklusive Marc Marquez auf der Ducati GP25, vorbei.

Noch vor der Siegerehrung gab es von der Konkurrenz größte Anerkennung. Bagnaia und Marquez waren sich einig: «Die KTM ist eine Rakete.» Die Aussage kommt so nicht zum ersten Mal. In den USA waren es die Honda-Fahrer, die stöhnten, als die RC16-Piloten auf den Geraden nicht zu halten waren – in den Kurven aber teilweise für Stau sorgten.

In der Wüste von Katar zeigte die Auswertung der Geschwindigkeitsdaten etwas Überraschendes: Vinales hatte nicht einmal das schnellste Motorrad im Feld. Mit 350,6 km/h in der Spitze rangierte «Top Gun» nur auf Platz 11. Dafür war es Markenkollege Brad Binder, der zumindest auf der Geraden gewann. Mit 361,2 km/h schoss der Südafrikaner klar als Schnellster durch den Messpunkt.

Auf den Positionen 4 und 5 zwei weitere Bikes aus Österreich (Acosta und Bastianini). Bei jedem Grand Prix lag mindestens eine KTM mit an der Spitze der Topspeed-Auswertung. Bei drei von vier GP waren jeweils zwei unter den drei schnellsten Prototypen.

Bei der Betrachtung geht es nicht ausschließlich um die Motorleistung für eine maximal erreichbare Geschwindigkeit. Denn die kann nur entstehen, wenn das gesamte Fahrzeug die Voraussetzungen bietet, aus der letzten Kurve mit Hilfe von mechanischer Traktion, elektronischer Steuerung und aerodynamischer Führung effektiv zu beschleunigen.

Das Lob der Ducati-Racer bezog sich nicht allein auf die Pace am Ende der Geraden, die Kompetenz der RC16 ab Kurvenausgang beeindruckte.

Nur etwas weniger schnell sind auch andere Maschinen. Besonders sticht hier Aprilia hervor. Die Italiener arbeiteten sich in dieser Disziplin sichtbar nach vorne. Nach vier Events geht die Silbermedaille für Topspeed nach Noale. Gold bleibt in Österreich. Den größten Nachholbedarf hat weiterhin Honda. Trotz überdimensionaler Fortschritte im Hinblick auf die Rundenzeit hinkt die RC213V auf den langen Geraden weiter hinterher.

In Katar lagen sieben Prototypen aus Japan auf den letzten sieben Plätzen.

Die schnellsten MotoGP-Bikes 2025:

MotoGP Auftakt in Buriram

1. Francesco Bagnaia – Ducati: 335,4 km/h

2. Maverick Vinales – KTM: 334,4 km/h

3. Brad Binder – KTM: 334,3 km/

4. Enea Bastianini – KTM: 333,3 km/h

5. Marco Bezzecchi – Aprilia: 333,3 km/h

6. Ai Ogura – Aprilia: 333,3 km/h

7. Marc Marquez – Ducati: 333,3 km/h

8. Franco Morbidelli – Ducati: 332,3 km/h

9. Raul Fernandez – Aprilia: 332,3 km/h

10. Fabio Quartararo – Yamaha: 331,2 km/h



22. Johann Zarco – Honda: 326,2 km/h



MotoGP Auftakt in Las Termas/Argentinien

1. Brad Binder – KTM: 349,4 km/h

2. Franco Morbidelli – Ducati: 346,6 km/h

3. Pedro Acosta – KTM: 346,5 km/h

4. Fabio Di Giannantonio – Ducati 346,5 km/h

5. Francesco Bagnaia – Ducati: 365,5 km/h

6. Raul Fernandez – Aprilia: 345,5 km/h

7. Ai Ogura – Aprilia: 345,5 km/h

8. Joan Mir – Honda: 344,6 km/h

9. Johann Zarco – Honda: 343,6 km/h

10. Marc Marquez – Ducati: 343,6 km/h



22. Alex Marquez – Ducati: 339,0 km/h



MotoGP Auftakt in Austin/Texas

1. Marco Bezzecchi – Aprilia: 344,7 km/h

2. Brad Binder – KTM: 343,5 km/h

3. Pedro Acosta – KTM: 343,5 km/h

4. Ai Ogura – Aprilia: 343,5 km/h

5. Francesco Bagnaia – Ducati: 342,4 km/h

6. Franco Morbidelli – Ducati: 341,3km/h

7. Enea Bastianini – KTM: 341,3 km/h

8. Raul Fernandez – Aprilia: 341,3 km/h

9. Fabio Di Giannantonio – Ducati 341,3 km/h

10. Fermin Aldeguer – Ducati: 341,3 km/h



22. Somkiat Chantra – Honda: 337,7 km/h



MotoGP Auftakt in Losail/Katar

1. Brad Binder – KTM: 361,2 km/h

2. Marco Bezzecchi – Aprilia: 357,7 km/h

3. Ai Ogura – Aprilia: 356,4 km/h

4. Enea Bastianini – KTM: 341,3 km/h

5. Pedro Acosta – KTM: 343,5 km/h

6. Alex Marquez – Ducati: 355,2 km/h

7. Luca Marini – Honda: 352,9 km/h

8. Raul Fernandez – Aprilia: 352,9 km/h

9. Fabio Di Giannantonio – Ducati 352,9 km/h

10. Francesco Bagnaia – Ducati: 352,9 km/h



22. Augusto Fernandez – Yamaha: 343,9 km/h