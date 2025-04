Valentino Rossi beim größten GT3-Rennen – mit wem?

MotoGP-Ikone Valentino Rossi hat bestätigt, dass er Ende Juni beim 24-Stunden-Autorennen in Spa-Francorchamps in Belgien an den Start geht. Seine Mitfahrer wird BMW zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Valentino Rossi startet beim größten GT3-Rennen! Der Andeutung im Februar bei den 12h in Bathurst ließ der 46-Jährige nun im Rahmen der FIA WEC in Imola die Bestätigung folgen. Der neunmalige Motorradweltmeister wird einen BMW M4 GT3 von WRT pilotieren.



Mit wem Rossi das legendäre Rennen in den Ardennen vom 25. bis 29. Juni bestreitet, verrät BMW noch nicht – es werden über 70 Fahrzeuge erwartet.



«Ich werde erneut in Spa fahren», so Rossi in Imola. «Ich liebe das Rennen! Super Hersteller und Teams bestreiten das Rennen und machen es zu einer besonderen Herausforderung.»

Die 24h Spa werden der erste Start von Rossi in der diesjährigen GT World Challenge Europe-Saison sein. Zwei Wochen nach dem Langstreckenklassiker wird «Il Dottore» zudem beim Sprint-Cup-Rennen auf seiner Heimstrecke im italienischen Misano an den Start gehen.



Dort hat er 2023 und 2024 an der Seite von Maxime Martin eine hervorragende Form gezeigt und zum Jubel seiner Fans triumphiert. Der Sieg im ersten Rennen der letzten Saison wurde durch einen Podiumsplatz im zweiten Lauf untermauert und krönte sein bestes Wochenende in der GT World Challenge Europe.

Dieses Mal wird er sich den BMW mit der Startnummer 46 mit Raffaele Marciello teilen. Sie waren schon letztes Jahr Teamkollegen im Endurance-Cup, Marciellos erstem Jahr als BMW-Werksfahrer. Der Schweizer ist der unangefochtene Meister der Sprint-Cup-Qualifikation und holte zwischen 2018 und 2023 die Rekordzahl von 14 Pole-Positions.

Misano ist für die Mannschaft WRT eine äußerst erfolgreiche Rennstrecke. Die Belgier haben in den letzten 15 Rennen an der Adria bemerkenswerte 12 Triumphe errungen, darunter die vollständigen Siege in den Jahren 2018, 2021, 2022 und 2024.

Marciello gehört zu den wenigen, der sie stoppen konnte, und holte 2020 und 2023 Siege. Nachdem er zuvor der Mann war, der die WRT-Hochburg niedergerissen hat, wird Marciello nun versuchen, sie bei seinem ersten Sprint-Cup-Einsatz mit BMW zu stärken.