Rookie Fermin Aldeguer (6.) zeigt Reife und will mehr

Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) schaffte als Sechster im MotoGP-Zeittraining in Jerez den direkten Einzug ins Q2. Für die Rennen rechnet sich der Rookie gute Chancen aus, um in den Top-5 zu landen.

Rookie Fermin Aldeguer kommt in der MotoGP immer besser in Schwung. Eine Woche nach seinem 20. Geburtstag zeigte er in Katar bereits eine erstaunliche Reife und erzielte dort im Sprintrennen und Grand Prix die Ränge 4 und 5. Mit der Ducati Desmosedici kommt der Spanier immer besser zurecht – seine Lernkurve ist steil, was auch die Bosse in Borgo Panigale freut.

In der Gesamtwertung liegt Aldeguer mit 20 Punkten auf Rang 14. Beim Europaauftakt in Jerez möchte er einen weiteren Schritt machen. Den Grundstein dafür hat er am Freitag gelegt – im Zeittraining am Nachmittag schaffte er als Sechster den direkten Einzug ins wichtige Q2 am Samstag.

«Ich bin sehr glücklich über mein Gefühl auf dem Bike, denn diese Strecke ist sehr anders im Vergleich zu Katar», war der Gresini-Pilot mit seiner Leistung zufrieden. «Am Morgen im FP1 waren wir nicht in den Top-Positionen zu finden – wir haben dann für den Nachmittag eine große Veränderung beim Setup vorgenommen. Danach war das Gefühl besser.»

Was hat sich Aldeguer für den Samstag vorgenommen? «Ich möchte so schnell als möglich eine schnelle Zeit fahren, denn heute konnte man mit den ganzen gelben Flaggen und den Stürzen sehen, wie wichtig das ist», betonte er. «Mein Ziel ist es, im Qualifying in den Top-5 zu landen, um eine gute Ausgangsposition für den Sprint zu haben. Wenn ich in den Rennen in den Top-10 landen kann, wäre ich schon happy.»

Apropos Rennen: Wie schätzt er seine Pace mit gebrauchten Reifen ein? «Am Samstag müssen wir mehr an unserer Pace arbeiten. In den Trainingssessions pushst du bei der Zeitenjagd ans Limit, wir haben aber das FP2, in diesem wir uns für das Rennen vorbereiten können», erklärte Aldeguer. «Ich fühle mich aber mit dem weichen Reifen sehr gut, weshalb ein gutes Ergebnis im Sprintrennen möglich ist. Davor müssen wir aber ein gutes Qualifying zeigen.»

Ergebnisse MotoGP Jerez, Zeittraining (25. April):

1. Alex Márquez (E), Ducati, 1:35,991 min

2. Francesco Bagnaia (I), Ducati, +0,103 sec

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, +0,162

4. Marc Márquez (E), Ducati, +0,267

5. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +0,428

6. Fermin Aldeguer (E), Ducati, +0,517

7. Johann Zarco (F), Honda, +0,544

8. Pedro Acosta (E), KTM, +0,639

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati , +0,645

10. Joan Mir (E), Honda, +0,695

11. Brad Binder (ZA), KTM, +0,750

12. Marco Bezzecchi (I), Aprilia, +0,807

13. Jack Miller (AUS), Yamaha, +0,863

14. Maverick Viñales (E), KTM, +0,946

15. Alex Rins (E), Yamaha, +0,966

16. Raúl Fernández (E), Aprilia, +1,049

17. Ai Ogura (J), Aprilia, +1,081

18. Luca Marini (I), Honda, +1,086

19. Enea Bastianini (I), KTM, +1,197

20. Augusto Fernandez (E), Yamaha, +1,228

21. Aleix Espargaro (E), Honda, +1,401

22. Lorenzo Savadori (I), Aprilia, +1,874

23. Somkiat Chantra (T), Honda, +2,013