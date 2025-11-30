Tardozzi: «Peccos Saison war schmerzvoll»

Francesco Bagnaia wollte 2025 beweisen, dass er Marc Marquez schlagen kann – doch stattdessen erlebte er seine härteste Ducati-Saison. Davide Tardozzi spricht offen über Enttäuschung, Ursachen und den Blick nach vorn.

Die MotoGP-Saison 2025 endete für Francesco «Pecco» Bagnaia weit unter den eigenen Erwartungen. Der zweifache MotoGP-Champion wollte nach der Verpflichtung von Marc Marquez ein starkes Zeichen setzen und seine Kritiker verstummen lassen. Stattdessen kämpfte er sich durch ein Jahr voller Rückschläge und fiel in der Gesamtwertung bis auf Rang 5 zurück – hinter Marquez, Alex Marquez, Marco Bezzecchi und Pedro Acosta.

Ducati-Teammanager Davide Tardozzi fand nach dem Saisonende ungewohnt emotionale Worte für seinen langjährigen Schützling. «Es ist schmerzvoll. Das ist das richtige Wort, denn ich liebe Pecco. Er ist einer der wichtigsten Fahrer für Ducati, weil er für uns zwei WM-Titel und 31 Rennsiege holte. Er verdient unsere maximale Hilfe», so Tardozzi gegenüber MotoGP.com.

Doch genau diese Unterstützung sei nicht immer in perfekter Form möglich gewesen: «Manchmal konnten wir ihn nicht perfekt unterstützen. Doch wir haben uns stark bemüht. Gigi (Dall’Igna) und alle bei Ducati Corse haben sich richtig stark bemüht. Doch aus irgendeinem Grund fand er nicht das richtige Gefühl für dieses Motorrad.»

Dieser fehlende Flow zog sich wie ein roter Faden durch Bagnaias Jahr, in dem vereinzelte Highlights die Probleme nicht kaschieren konnten. «Es ist schade, dass Pecco nicht die Leistungen zeigen konnte, zu denen er fähig ist», erklärte Tardozzi weiter. «Er hatte einen guten Start in die Saison. In Japan fuhr er ein unglaubliches Rennen, doch bei anderen Rennen hatten wir Probleme, die ihn davon abhielten, wie gewohnt zu performen.»

Trotz des schwierigen Jahres blickt Ducati zuversichtlich nach vorn. Tardozzi machte klar, dass das Kapitel 2025 abgehakt wird – und dass man an Bagnaia festhält: «Wir sind sehr entschlossen, zusammen mit ihm eine komplett andere Saison 2026 zu haben.»

Die Richtung für Ducati ist damit klar: Bagnaia soll 2026 wieder jener Titelkandidat sein, der er für das Team so lange war. Bagnaia selbst ließ im Laufe der Saison 2025 hin und wieder Kritik an Ducati durchblicken, bekräftigte nach dem abschließenden Valencia-Test aber, dass er gern auch in Zukunft mit dem Hersteller aus Borgo Panigale zusammenarbeiten möchte. Bagnaias Wunsch ist es, seine Karriere eines Tages bei Ducati zu beenden.