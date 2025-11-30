Diogo Moreira: Nach zwei Jahren die Nummer 1?

Der diesjährige Moto2-Weltmeister Diogo Moreira fährt 2026 seine erste Saison in der MotoGP. Seine bisherige Teammanagerin bei Italtrans, Laura Bertulessi, glaubt fest an das große Talent des Brasilianers.

Für Diogo Moreira sind in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 gleich zwei große Träume wahr geworden: Der Brasilianer unterschrieb seinen MotoGP-Vertrag für 2026 und wurde mit Italtrans Moto2-Weltmeister. Seine bisherige Chefin, Italtrans-Teammanagerin Laura Bertulessi, glaubt daran, dass ihr Schützling auch in der neuen Rennserie überzeugen wird.

Laura Bertulessi sagte gegenüber unseren Kollegen von der spanischen «As»: «Moreira ist ein Nummer-1-Pilot, wirklich außergewöhnlich. Mir fehlen die Worte, das zu beschreiben, weil er wirklich enormes Talent hat und flink im Kopf ist. Er macht alles, was er kann, um ein richtiger Champion zu sein. Ich mag ihn als Piloten und als Mensch. Er ist sehr fröhlich, reif und konzentriert. Er lässt sich nicht ablenken, bleibt seiner Linie treu und schafft es stets, ruhig zu bleiben.»

Lange hatte es ausgesehen, als hätte Manuel Gonzalez vom Intact-Team den Moto2-WM-Titel nahezu sicher. Doch in einer starken Schlussphase der Saison setzte sich Moreira durch, krönte sich im letzten Rennen in Valencia zum Weltmeister. Moreira war auch bei den Titel-Feierlichkeiten von Marc und Alex Marquez vor Ort, sagte dort gegenüber DAZN: «Es war eine sehr schwierige Saison, die ich aber auch sehr genossen habe und in der ich vermutlich so viel gelernt habe, wie in keiner anderen.»

Mit seiner Top-Leistung hat Moreira die Erwartungen seiner Chefin 2025 übertroffen. Die Italienerin sagte (allerdings bevor der Titel eingetütet war): «Ich habe nicht erwartet, mit ihm dieses Jahr so weit zu kommen. Ich war schon ziemlich zufrieden mit dem, was er erreicht hatte, mit vielen emotionalen Rennen und damit, unser Team voranzubringen. Wir sind sehr gut aufgebaut und organisiert und er hat uns die Atmosphäre gebracht, die wir in den Jahren zuvor ein wenig verloren hatten.»

Zusammen mit dem Weltmeistertitel jetzt der Sprung in die MotoGP für den Piloten aus Sao Paulo. In seiner Premierensaison wird der Brasilianer sogar einen Heim-GP haben: 2026 fährt die MotoGP wieder in Goiania nahe der Hauptstadt Brasilia (erstmals seit Ende der 80er). Dass ausgerechnet 2026 wieder ein Brasilianer in der Königsklasse des Motorradsports startet, passt doch wunderbar.

Moreira wird 2026 der neue Teamkollege von Johann Zarco beim Honda-Kundenteam von Lucio Cecchinello und ersetzt dort Somkiat Chantra, der in der Superbike-WM untergekommen ist. Erste Runden auf seinem neuen Arbeitsgerät konnte Moreira schon bei den Tests nach Saisonende drehen. Dass Moreira sich auch in der MotoGP beweisen wird – daran glaubt seine bisherige Teamchefin bei Italtrans fest: «Moreira wird eines Tages Weltmeister in der MotoGP werden. Ich glaube, dass er nach zwei Jahren die Nummer 1 sein wird.»