Team 511 in Frauen-WM: Konsequenter geht es nicht

In der Women’s Circuit Racing World Championship betreten neue Akteure das Paddock der Superbike-WM. Ein interessantes Team kommt aus Castello Castello d’Argile bei Bologna, das komplett weiblich besetzt ist.

Die Einheitsmotorräder der Women’s Circuit Racing World Championship werden von der Firma von Gianluca Montiron betreut, eingesetzt wird die Yamaha R7 dann von Teams, die sich neu gründeten oder aus anderen Serien in die neue Weltmeisterschaft wechselten.

Zur zweiten Gruppe gehört das Team Terra & Vita 511 withU Racing. Dieses Team setzt den Gedanken, Frauen im Motorsport zu fördern, bereits seit Jahren konsequent um. Jede Position im Team ist weiblich besetzt.

In die erste Saison der neuen Frauen-Weltmeisterschaft startet Terra & Vita 511 mit der Spanierin Sara Sanchez und der Israelin Ran Yochay. Erstere dürfte zu den Top-Pilotinnen der Serie gehören, zweitere nahm seit Jahren an der Frauen-EM teil (2023 Gesamtsechste). Aber Achtung: Die 21-Jährige ist als jüngste Teilnehmerin am Red Bull Romaniacs, einem der härtesten Enduro-Rennen überhaupt.

Das Team ist eine bunt gemischte Truppe und unter anderen besetzt mit einer Bauingenieurin und einer Ärztin.