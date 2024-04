Neue Frauen-WM: Erster gemeinsamer Test im Mai

Das Debüt der Women’s Circuit Racing World Championship rückt näher. Zehn Wochen vor der Auftaktveranstaltung sind sich die Teilnehmerinnen aber bisher nicht begegnet, deshalb ist ein Test im Mai geplant.

In der 2024 erstmalig ausgetragenen Frauen-Weltmeisterschaft werden identische Yamaha R7 eingesetzt. Das Teilnehmerfeld umfasst 24 Stammfahrerinnen. International bekannt sind Ana Carrasco und Beatriz Neila, die beide bereits an gemischten WM-Serien teilgenommen haben.

Während sich die beiden Spanierinnen und sicher weitere der Europäerinnen bereits kennen, sind Starterinnen aus Afrika, Asien, Ozeanien sowie Süd- und Nordamerika mitunter nicht einmal ihren Teams begegnet. Das gesamte Teilnehmerfeld trifft vor dem Saisonauftakt in Misano erstmalig bei einem von der Dorna organisierten Test in Cremona am 16. und 17 Mai aufeinander.

«Im Mai ist ein zweitägiges Training auf dem Cremona Circuit geplant. Wir werden uns dort mit ihnen und ihren Teams treffen», sagte SBK-Manager Gregorio Lavilla in Barcelona. «Es wird ein wettkampffreier und eher familiärer Start sein, um die Struktur kennenzulernen, die uns mit den Motorrädern unterstützen wird. Und es wird für jede Teilnehmerin die Gelegenheit geben, das eigene Team, das Motorrad und das Umfeld zu erforschen. Wir haben uns innerhalb des Dorna-Konzerns das Ziel gesetzt, im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas anderes zu machen.»

Auf der italienischen Piste findet im September vom 20. bis 22. September erstmalig ein Event der seriennahen Weltmeisterschaft statt, in deren Rahmen die Frauen-WM 2024 stattfindet.

Kalender der Superbike-WM 2024 SBK SSP 300 WRC 23.–25. Februar Phillip Island Australien x x 22.–24. März Barcelona Spanien x x x 19.–21. April Assen Niederlande x x x 14.–16. Juni Misano Italien x x x x 12.–14. Juli Donington Großbritannien x x x 19.–21. Juli Most Tschechien x x x 9.–11. August Portimão Portugal x x x x 23.–25. August Balaton Ungarn x x x 6.–8. September Magny-Cours Frankreich x x x 20.–20. September Cremona Italien x x x 27.–29. September Aragón Spanien x x x 18.–20. Oktober Jerez Spanien x x x x