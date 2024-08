Lena Kemmer: Freude über Speed größer als der Ärger 10.08.2024 - 17:21 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Lena Kemmer (20)

Die Österreicherin Lena Kemmer glänzte im Qualifying der Frauen-Weltmeisterschaft in Portimao mit dem siebten Startplatz, im ersten Rennen am Samstagnachmittag fuhr sie in den Top-10. Dann passierte ein Missgeschick.