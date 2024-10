Estoril, Lauf 1: Ana Carrasco gewinnt Abbruchrennen

Der erste Lauf der Frauen-Weltmeisterschaft in Estoril wurde nach einsetzendem Regen und Stürzen abgebrochen. Der Sieg wurde WM-Leaderin Ana Carrasco zugesprochen.

Estoril ist das fünfte und damit vorletzte Meeting der neuen Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR. Dass in Portugal bereits die Weltmeisterin gekrönt wird, ist angesichts nur neun Punkten Vorsprung von Ana Carrasco auf Maria Herrera unwahrscheinlich.

In der Superpole am Freitag hatte sich Carrasco den ersten Startplatz gesichert. Neben der 300er-Weltmeisterin von 2018 starteten Herrera und Beatriz Neila in das erste Rennen. Doch weil Herrera in der Startaufstellung ein technisches Problem hatte, musste die Spanierin von ganz hinten starten. Die Österreicherin Lena Kemmer und die Sächsin Lucy Michel waren 20. und 22. der Startaufstellung.

Bei Rennstart um 12:45 Uhr Ortszeit blinzelte die Sonne zaghaft durch die Wolken, doch es war diesig und die Piste stellenweise feucht. Vorn setzte sich zunächst Carrasco ab, doch schon am Ende der ersten Runde lag Herrera an fünfter Position und nach Runde 3 lag die Forward-Pilotin bereits am Hinterrad ihrer Landsfrau. Mit um Podestplätze kämpfte Neila.

Am Ende der siebten Runde lagen die drei Spanierinnen um 5,4 sec vor ihren Verfolgern, als es zu regnen begann. Die in Führung liegende Carrasco konnte in Kurve 1 nur knapp den Sturz verhindern und Herrera übernahm Platz 1. Als Tayla Relph, Emily Bondi und Chun Mei Liu stürzten, wurde das Rennen abgebrochen und am letzten Zeitmesspunkt gewertet – und da lag Carrasco vor Herrera und Neila! Mit dem Sieg baute Carrasco ihren Vorsprung auf Herrera um fünf auf 14 Punkte aus.

Es dauerte eine Weile, bis alle Positionen überprüft und bestätigt wurden. Lena Kemmer kam als 16. in die Wertung, Lucy Michel als 19.

So lief das Rennen:

Start: Carrasco vor Neila und Relph in die erste Kurve. Herrera bereits auf Platz 10.



Runde 1: Carrasco 0,1 sec vor Relph und Neila. Herrera (5.) nur eine Sekunde zurück. Kemmer auf 19, Michel 22.



Runde 2: Relph schnappt sich in Kurve 1 aus dem Windschatten die Führung von Carrasco, die am Ende der Runde aber wieder vorn liegt. Herrera in 1:52,038 min um 0,5 sec schneller als Carrasco.



Runde 3: Herrera in 1:50,865 min auf Platz 2! Sara Sanchez fährt ihre Lonp-Lap. Kemmer und Michel unverändert.



Runde 4: Carrasco und Herrera 1 sec vor Neila und 2,5 sec vor Relph



Runde 5: Herrera und auch Neila sind schneller als Carrasco (1.). Kemmer auf 19, Michel auf 22. Neila in 1:50,713 mit der schnellsten Runde.



Runde 6: Die Top-3 innerhalb 0,6 sec. Schnellste Runde Sanchez (5.) in 1:50,402 min.



Runde 7: Herrera minimal vor Carrasco über die Linie, in Kurve 1 liegt aber Carrasco vorn. Kemmer 19, Michel 21.



Runde 8: Es beginnt zu regnen, das Rennen wird abgebrochen. Sturz von Relph, Liu und Bondi.