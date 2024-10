Beatriz Neila: «Sind physisch augenfällig unterlegen»

Die Vierte der Gesamtwertung, Beatriz Neila, fuhr im Saisonfinale von Jerez zwei Mal aufs Podium. Nach der Premierensaison steht für sie fest: Die Hürden außerhalb der Frauen-WM sind hoch.

Im Rahmen der Superbike-WM in Jerez fand auch das Finale der WorldWCR statt. In einem spannenden Rennen sicherte sich Ana Carrasco ihren zweiten Titel und schrieb als erste Weltmeisterin der Frauen-Klasse Geschichte. Beatriz Neila schaffte es als Dritte und Zweite aufs Podium und sicherte sich den vierten Rang in der Gesamtwertung.

Insgesamt fuhr Neila in dieser Saison vier Podestplätze ein. Beim letzten Rennen wurde sie Zweite, nachdem Maria Herrera in der letzten Kurve der letzten Runde das Hinterrad der späteren Siegerin Sara Sanchez berührte und damit ihre Titelchance zunichtemachte.

In der Gesamtwertung musste sich Neila hinter Carrasco, Herrera und Sanchez einreihen. Auf die Frage, was den Top-3 einen Vorteil verschaffte, erklärte sie: «Für sie sprach die Erfahrung. Ich bin 22, sie sind 27 oder 28 Jahre alt.» Carrasco und Herrera fahren seit zehn Jahren auf WM-Niveau und konnten besonders zu Saisonbeginn von ihrem großen Erfahrungsvorsprung profitieren. Neila betonte, wie viel sie selbst in dieser Saison gelernt hat.

Vor ihrem Einstieg in die WM war Neila im Women’s European Cup aktiv, wo sie zwischen 2020 und 2023 vier Meistertitel gewann. Auch in der Supersport-300-WM hat sie bereits Rennerfahrung gesammelt. Dennoch glaubt sie, dass Frauen außerhalb einer eigenen Weltmeisterschaft nur schwer bestehen können. «Ich denke, die WorldWCR ist das Beste für uns. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber wir sind körperlich offensichtlich unterlegen», erklärte sie offen.

In der Frauen-WM haben die Pilotinnen die Chance, über Sponsoren ein Einkommen zu erzielen. Gleichzeitig sei es aber auch eine Option, nach dieser Erfahrung den Rennsport zu verlassen. Neila selbst hat für die Zukunft vorgesorgt: «Ich studiere Jura und werde Anwältin», berichtete die Spanierin.

Für die nächste Saison gibt es noch keine offizielle Startliste, Neila plant, ein weiteres Jahr in der Frauen-WM zu fahren. «Auch die anderen wollen weitermachen. Es ist eine großartige Gelegenheit, mehr über die Strecken, das Motorrad und sich selbst zu lernen.»