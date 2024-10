Jerez: Erste Pole-Position für Sara Sanchez

Die letzte Superpole der ersten Debüt-Saison der WorldWCR 2024 auf dem Circuito de Jerez entschied erstmals Sara Sanchez für sich. Die WM-Rivalinnen Ana Carrasco und Maria Herrera schenkten sich nichts.

Im einzigen freien Training der Women's Circuit Racing World Championship gab es das erste Aufeinandertreffen der beiden WM-Rivalinnen Ana Carrasco und Maria Herrera auf dem Circuito de Jerez. Rechnerisch hat auch die Gesamtdritte Sara Sanchez noch Titelchancen, doch angesichts 42 Punkte ist dies unwahrscheinlich. Die schnellste Zeit am Vormittag markierte WM-Leaderin Carrasco in 1:53,864 min, Herrera nur 0,062 sec langsamer. Allerdings war es im Training stellenweise feucht.

Mit der Superpole der WorldWCR über 25 Minuten stand um 13:30 Uhr die erste wichtige Entscheidung des Wochenendes an. Das Teilnehmerfeld wird beim Saisonfinale von der US-Amerikanerin Sonya Lloyd und der Engländerin Chloe Jones ergänzt. Das Wetter war mit Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fabelhaft.

Für die erste starke Zeit sorgte Herrera in 1:52,390 min auf ihrer ersten fliegenden Runde. Anschließend übernahm Carrasco in 1:51,980 min die Führung der Zeitenliste. Mallory Dobbs stürzte nach acht Minuten und musste das Qualifying vorzeitig beenden. Carrasco lag auf einer weiteren schnellen Runde bereits fast 0,3 sec unter ihrer eigenen Zeit, als die Session abgebrochen wurde – durch den Sturz von Dobbs wurde in Kurve 12 viel Kies auf die Piste gewirbelt.

Der Restart erfolgte mit noch 14:31 min auf der Uhr. Herrera verbesserte sich zuerst um 0,2 sec und verpasste anschließend die Zeit ihrer Landsfrau um nur 0,009 sec. Nun war Carrasco am Zuge und mit einer 1:51,892 min legte die 28-Jährige eine neue Bestzeit vor.

Bei noch vier Minuten brauste Estoril-Siegerin in 1:51,671 min mit einer um 0,3 sec schnelleren Rundenzeit über die Linie. Dabei blieb es. Nach dem ersten Rennsieg in Portugal holte sich die 26-Jährige in Jerez die erste Pole-Position. Die erste Startreihe komplettieren Carrasco und Herrera.

Die zweite Reihe beginnt mit der Italienerin Roberta Ponziani, die die Lokalmatadorinnen Beatriz Neila und Pakita Ruiz neben sich stehen hat.

Gaststarterin Chloe Jones überraschte mit Startplatz 9.

Eine solide Superpole absolvierte die Österreicherin Lena Kemmer auf Startplatz 15. Die Sächsin Lucy Michel wurde 16. der Startaufstellung.