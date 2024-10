Ana Carrasco die erste Weltmeisterin der WorldWCR

Mit Platz 3 sicherte sich Ana Carrasco beim Saisonfinale der WorldWCR in Jerez den WM-Titel. Die Spanierin ließ sich auch durch taktische Spielchen ihrer Rivalin nicht aus dem Konzept bringen.

Die Women’s Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – war keineswegs ein Spaziergang für Ana Carrasco. Erst im vierten Saisonrennen (Lauf 2 in Donington Park) gewann die 27-Jährige ihr erstes Rennen – die ersten drei Siege holte sich ihre Landsfrau Maria Herrera, die sich nicht nur als schnell, sondern auch als besonders durchsetzungsstark präsentierte. Erst als Herrera im zweiten Rennen auf dem Cremona Circuit von Sara Sanchez abgeschossen wurde, konnte Carrasco die WM-Führung übernehmen.

In Estoril blieb Carrasco als Siegerin und als Zweite jeweils vor Herrera und konnte ihren Vorsprung vor dem Finale auf 18 Punkte ausbauen. Als Siegerin im ersten Rennen in Jerez verkürzte Herrera auf 13 Punkte, doch mit Platz 3 im dramatischen zweiten und letzten Lauf erbeutete Carrasco die fehlenden Punkte, um sich zur ersten Weltmeisterin der WorldWCR zu krönen.

Carrasco fuhr eine starke und kluge Saison. Als einzige Teilnehmerin stand die 27-Jährige aus Cehegín in jedem Rennen auf dem Podium. Sie erzielte vier Siege, vier zweite und vier dritte Plätze.

«Mir fehlen ein wenig die Worte. Ich habe bis zum Ende kämpfen müssen», stammelte die Spanierin. «Die gesamte Saison habe ich alles gegeben. Mir kommen viele Menschen in den Sinn – meine Sponsoren und mein Team, das einen super Job abgeliefert hat. Dann noch meine Familie und meine Freunde, die Trainer und Physios – ihnen allen möchte ich diesen Titel widmen, denn sie haben mich immer großartig unterstützt.»

Mit dem Triumph in der Frauen-WM ist Carrasco nun zweifache Weltmeisterin. Als bisher einzige Frau gewann Carrasco in einer gemischten Solo-Klasse auf der Rundstrecke 2018 die Supersport-WM 300. In der Nachwuchsserie erreichte sie in 50 Starts sieben Siege und zwölf Podestplätze.