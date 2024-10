Jerez: Dramatisches Finale – Carrasco Weltmeisterin

Der zweite Lauf der WorldWCR in Jerez war ein taktisches Rennen mit einem dramatischen Finale. Den Sieg räumte Sara Sanchez ab und Ana Carrasco krönte sich zur Weltmeisterin. Die Taktik von Maria Herrera ging nicht auf.

Analog zu den beiden Supersport-Serien wird auch in der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – die Startaufstellung für den zweiten Lauf geändert. Für die ersten neun Positionen wird die schnellste Rennrunde vom Samstag herangezogen, ab Platz 10 die Reihenfolge der Superpole.

Von der Pole-Position ging daher die Spanierin Sara Sanchez ins Rennen, die in 1:51,533 min die schnellste Rennrunde gefahren war. Die erste Startreihe komplettierten ihre Landsfrauen Maria Herrera und Beatriz Neila. WM-Leaderin Ana Carrasco lauerte auf Startplatz 4 in Reihe 2. Für Lena Kemmer Michel sprang die 18. Position heraus, für Lucy Michel Platz 22.

Erst im letzten Rennen wird die Weltmeisterschaft entschieden. Mit 228 Punkten ist Ana Carrasco gegenüber Maria Herrera mit 215 Punkten im Vorteil. Wird Carrasco Vierte oder besser, wird sie die erste Weltmeisterin der WorldWCR.

Bei Rennstart um 11:50 Uhr schien bei 21 Grad Celsius die Sonne. Elf Runden waren zu absolvieren. Den Start gewann Herrera, doch die Taktik der WM-Zweiten war offensichtlich: Die Pace verlangsamen und die vordere Gruppe so groß wie möglich werden zu lassen.

In Runde 7 führte Herrera vor Roberto Ponziani, Sanchez, Neila, Carrasco und Pakita Ruiz – bei diesem Stand wäre Herrera Weltmeisterin! Aber es war ein gefährliches Spiel, denn die vielen Überholmanöver waren riskant.

In der letzten Runde ließ sich Herrera hinter Carrasco zurückfallen, die nur auf Platz 5 lag – und überholte sie sofort auf gefährliche Weise. Anschließend übernahm Herrera wieder die Führung, doch sie wurde Opfer ihrer eigenen Taktik. Sara Sanchez bremste sich vorbei in Führung und holte den Sieg. Herrera hatte eine zu weite Linie gewählt und berührte beim Einbiegen das Hinterrad von Sanchez – und stürzte!

Hinter Sanchez und Neila erreichte Carrasco als Dritte das Podium und krönte sich damit zur Weltmeisterin!

Als 18. und 19. verpassten Lucy Michel und Lena Kemmer die Punkteränge.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Carrasco und Neila. Auf der Gegengeraden fällt Herrera auf Platz 5 zurück.



Runde 1: Carrasco vor Neila, Jones, die einen Frühstart fabrizierte, und Herrera. Dann Sanchez und Ponziani. Kemmer und Michel auf 20 und 21.



Runde 2: Herrera hat sich in 1:52,020 min wieder an die Spitze vorgearbeitet, dann Carrasco und Neila.



Runde 3: Herrera und Carrasco überholen sich mehrmals, dadurch bleibt vorn eine Gruppe von sieben Pilotinnen innerhalb einer Sekunde.



Runde 4: Die Rundenzeiten sind langsam. Carrasco setzt sich an die Spitze und fährt in 1:52,5 sofort eine Sekunde schneller.



Runde 5: Herrera war zeitweise Dritte und liegt wieder vorn. Jones absolviert die fällige Long-Lap-Strafe.



Runde 6: Mit Herrera vorn wird die Pace wieder langsamer. Michel und Kemmer auf 19 und 20.



Runde 7: Durch die langsame Pace gibt es viele Überholmanöver. Carrasco liegt zeitweise nur auf Rang 5, während Herrera führt.



Runde 8: Herrera führt, dann Ponziani, Sanchez, Neila, Carrasco und Ruiz.



Runde 9: Zeitweise lag Ponziani vorn, aber Herrera kontert. Carrasco (5.) hält sich zurück. Michel und Kemmer auf 19 und 20.



Runde 10: Herrera lässt sich hinter Carrasco zurückfallen auf Platz 6 und überholt sie sofort – und riskant! Ponziani geht als Führende in die letzte Runde.



Letzte Runde: Herrera stürzt, Sanchez gewinnt vor Neila und Carrasco – sie ist Weltmeisterin.