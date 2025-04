Beatriz Neila schneller als der Cremona-Rundenrekord

Am ersten Testtag der Women's Circuit Racing World Championship – kurz WorldWCR – auf dem Cremona Circuit führte Beatriz Neila die Zeitenliste an. Die Spanierin ließ in Rekordzeit Titelfavoritin Maria Herrera hinter sich

Bevor die WorldWCR 2025 mit dem Meeting in Assen am 11. April beginnt, findet am Donnerstag und Freitag dieser Woche ein Test mit allen Teilnehmerinnen statt. Der erste Eindruck: Das Feld ist enger zusammengerückt, die fahrerische Qualität der Fahrerinnen ist gestiegen.

Abgesehen von Weltmeisterin Ana Carrasco, die in die Supersport-WM gewechselt ist, fanden sich am ersten Testtag in den Top-4 dieselben Namen wie 2024 wieder. Die schnellste Zeit markierte Beatriz Neila, die eine erfreuliche Steigerung zeigte: In 1:40,525 min war die Ampito Crescent Yamaha-Pilotin um 1,2 sec schneller als am Rennwochenende im September!

«Wir haben viel gearbeitet und ich konnte gute Rundenzeiten und auch die schnellste Zeit des Tages fahren – ich fühle mich wirklich gut auf meiner R7», jubelte die zierliche Neila. «Natürlich ist die Saison mit vielen Rennen lang, aber es ist ein guter Anfang und ich bin super glücklich. Mein Ziel ist es, dieses Jahr um den Meistertitel zu kämpfen, also werden wir bis zum Ende hart arbeiten! Wir haben morgen noch einen weiteren Testtag vor dem ersten Rennen nächste Woche in Assen, ich kann es kaum erwarten.»

Als Titelfavoritin gilt Vizeweltmeisterin Maria Herrera, die mit 0,2 sec Rückstand Zweite wurde. Neila wiederum unterbot als einzige Teilnehmerin den aktuellen Rundenrekord von 1:40,649 min, aufgestellt von Carrasco im zweiten Lauf 2024.