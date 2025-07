Donington, Lauf 1: Herrera siegt, Jones Dritte

Chloe Jones holte bei ihrem Heimrennen in Donington Park ihr erstes Podium in der WorldWCR. Den Sieg heimste Maria Herrera nach spannendem Kampf mit Beatriz Neila ein. Lucy Michel beendete den ersten Lauf auf Platz 14.

Die Pole-Position in der WorldWCR 2025 in Donington sicherte sich am Freitag Beatriz Neila vor Weltmeisterin Maria Herrera und Sara Sanchez. Als Vierte überraschte die Französin Lucie Boudesseul, vor Lokalmatadorin Chloe Jones und Jessica Howden. Wegen einer technischen Unregelmäßigkeit wurde Roberta Ponziani – ursprünglich Fünfte – auf den letzten Startplatz zurückgestuft. Lucy Michel rutschte deshalb auf die 12. Startposition nach vorn.

Das Rennen über zwölf Runden wurde um 13:20 Uhr bei schönstem Wetter gestartet. Den Sprint zur ersten Kurve gewann Herrera, doch im flüssigen ersten Abschnitt übernahm Neila die Führung. Die Vizeweltmeisterin konterte wiederum in den harten Bremszonen.

Nach drei Runden hatten die beiden Spanierinnen ihre Verfolgerinnen um über 2 sec distanziert und setzten sich weiter ab. Doch in der zweiten Rennhälfte wurden Neila und Herrera langsamer und Jones und Sanchez kämpften wieder mit um den Sieg. Die meiste Zeit führte Herrera, doch ab Runde 7 entwickelte sich an die Spitze ein munterer Kampf um die Führung.

Am Ende setzte sich Herrera knapp gegen Neila durch, die in der letzten Runde in 1:38,964 min noch die schnellste Rennrunde fuhr. Als Dritte stieg Jones erstmals auf das Podium der Frauen-Weltmeisterschaft.

Lucy Michel hatte einen guten Start und reihte sich zunächst auf Platz 10 ein. In der zweiten Rennhälfte büßte die Sächsin Positionen und kreuzte als 14. die Ziellinie.

So lief das Rennen:

Start: Herrera vor Neila und Boudesseul in die erste Kurve. Neila übernimmt im ersten Sektor die Führung. Michel auf Platz 10.



Runde 1: Herrera hat sich in der Haarnadelkurve die Führung zurückgeholt. Dann Neila, Jones, Boudesseul und Sanchez. Michel unverändert.



Runde 2: Herrera in 1:39,281 mit der schnellsten Runde und 0,4 sec vor Neila und Jones. Ponziani auf 18.



Runde 3: Die Top-5 innerhalb 1,8 sec. Schnellste Runde Sanchez in 1:39,048 min. Michel auf Platz 13 zurückgefallen. Ponziani auf 14. Ausritt von Mallory Dobbs in den Kies nach Kontakt mit Denise Dal Zotto.



Runde 4: Herrera und Neila setzen sich von Jones und Sanchez ab. Boudesseul (5.) kann den Speed nicht mehr mitgehen.



Runde 5: Nur Herrera und Neila fahren unter 1:40 min. Sanchez neue Dritte.



Runde 6: Die Top-3 bereits 3,2 sec vor den Verfolgerinnen. Michael auf 13.



Runde 7: Neila hat die Führung übernommen. Sanchez (3.) verkürzt auf 2,1 sec Rückstand.



Runde 8: Sanchez und Jones fahren niedrige 1:39 min, Neila und Herrera sind eine Sekunde langsamer!



Runde 9: Die Top-4 jetzt wieder innerhalb einer Sekunde.



Runde 10: Jones hat Platz 2 von Herrera übernommen. Michel hinter Ponziani auf Platz 14 zurückgefallen.



Runde 11: Neila fällt innerhalb zwei Kurven auf Platz 4 zurück. Herrera führt vor Jones, Sanchez und Neila.



Letzte Runde: Herrera gewinnt knapp vor Neila, die in 1:38,964 min die schnellste Rennrunde fährt. Dritte wird Jones. Michael auf 14.