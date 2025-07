Fans flippten aus: Platz 3 für heimische Pilotin

Das erste Rennen der FIM Frauen-Weltmeisterschaft in Donington Park wurde am Samstag zur Triumphfahrt von Maria Herrera. Doch für das Publikum in England hatte Platz 3 von Chloe Jones viel mehr Bedeutung.

Chloe Jones ist 21 Jahre alt, kommt aus Northampton und fährt die Yamaha R7 für das Team GR Motorsport in der Frauen-Weltmeisterschaft. Die Engländerin zeigte beim ersten Lauf auf dem 4,023 km langen Kurs von Donington Park beeindruckende Leistungen. Nach Platz 5 in der Superpole gelang Jones ein guter Start und eine starke Anfangsphase.

Kurz vor dem Ende des Zwölf-Runden-Rennens fuhr die Lokalmatadorin sogar auf Platz 2, doch in der letzten Runde musste Jones Maria Herrera und Beatrix Neila ziehen lassen. Dennoch reichte es zu Platz 3, der erste Podestplatz für die Engländerin. Zuvor holte Jones sechste Plätze als beste Resultate. Nun gelang ihr gleich der Sprung auf das Podium. «Natürlich ist es mein Heimrennen, sicherlich kenne ich die Strecke besser und habe mehr Runden gedreht als alle anderen», zählte die Yamaha-Pilotin auf. «Es ist wirklich eine Ehre hier zu fahren, bereits in der Aufwärmrunde konnte ich so viele Flaggen sehen und es sind wirklich viele Zuschauer gekommen. Die Unterstützung hier zu Hause ist wirklich großartig.»

«Im Rennen hatte ich ein paar Runden, wo ich etwas abreißen lassen musste. Wir haben noch einiges an Arbeit für das Rennen am Sonntag vor uns, das Bike ist noch nicht bei 100 Prozent», weiß Jones. «Aber trotzdem haben wir es auf das Podium geschafft. Es ist schön, zu Hause zu fahren, aber das bringt natürlich auch Druck. Ich habe gezeigt, dass ich damit umgehen kann. Und ich glaube an mich selbst. Bisher waren die ersten paar Runden meine Schwachstelle, nun hatte ich einen guten Start und konnte gleich gut mithalten.»

Für die 21-Jährige ist das WorldSBK-Event ein großes Highlight. «Die letzten Tage waren wirklich spannend, ich durfte sogar jemandem ein Autogramm geben, woraus nun ein Tattoo entstehen wird. Das ist wirklich cool», freute sich Jones im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Generell habe ich unzählige Autogramme gegeben und viele Fotos mit den Fans gemacht, wirklich unglaublich für mich. Dass ich dann noch so ein starkes Rennen gezeigt habe und den heimischen Fans etwas zurückgeben durfte, war wunderbar.»

Doch warum ist Jones eigentlich erst dieses Jahr Vollzeit in die Frauen-WM eingestiegen? Immerhin konnte sie bereits in Jerez 2024 sechste Plätze bei ihrem Debüt erreichen.

«Ich bin in einer Rookie-Klasse im Rahmen der BSB-Meisterschaft unterwegs gewesen. Wir haben uns letztes Jahr dann auf eine Wildcard für Donington beworben, doch wir durften nicht teilnehmen», erklärte sie. «Wir haben dann die Wildcard für Jerez bekommen, das war eine gute Sache.»