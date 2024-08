Liam Everts (Red Bull KTM) wird 20 Jahre

Die legendäre Everts-Dynastie ist nun schon in der dritten Generation in der WM erfolgreich. Der Sohn des zehnfachen Weltmeisters Stefan Everts wird heute 20 Jahre alt. Vater und Opa haben Grund zu Freude und Stolz.

Am heutigen Dienstag, dem 6. August 2024, wird Liam Everts 20 Jahre alt. 'Liamski' ist die dritte Generation der legendären Everts-Dynastie. Liam war kein Senkrechtstarter, aber er hat das Zeug, wie sein Vater Stefan und Opa Harry eine große Sportlerpersönlichkeit zu werden. Wenn man den jüngsten Everts auf der Strecke beobachtet, fühlt man sich in die goldenen Zeiten von Stefan zurückversetzt. Sein effektiver, runder und eleganter Fahrstil sieht nicht immer am schnellsten aus, ist aber schnell.

Liams bemerkenswerteste Eigenschaft ist seine Intelligenz. Liam kennt seinen Grenzbereich. Er geht ans Limit, aber nicht darüber hinaus. Kurz gesagt: Er fährt mit Köpfchen ohne Kamikaze-Aktionen oder spektakuläre Abflüge. Diese Eigenschaft könnte ihn eines Tages zum Champion machen.

Als ich Liam nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg 2023 im Talkessel fragte, ob er im Falle eines Meisterschaftsgewinns seine Startnummer 72 gegen die Startnummer 1 eintauschen würde, antwortete er wie aus der Pistole geschossen mit einem klaren Nein. Die Startnummer 72 ist angelehnt an das Geburtsjahr 1972 von Papa Stefan. Stefan wurde mit der Nummer 72 der erfolgreichste Fahrer der Motocross-Geschichte und damit zur Legende.

Die Präsenz von 'Liamski' in der Motocross-WM hat für die Szene einen weiteren, nicht zu unterschätzenden Nebeneffekt, denn Vater Stefan und Opa Harry sind bei nahezu jedem Rennen dabei und sowohl im Fahrerlager als auch am Streckenrand präsent. Beide haben stets Zeit für ein Gespräch mit den Fans rund um den Globus. Star-Allüren gibt es in der Everts-Familie nicht.

Liam ist von nun an also kein Teenager mehr. Wir gratulieren von dieser Stelle aus im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com und wünschen für die Zukunft Gesundheit, Erfolg und eine lange Karriere!