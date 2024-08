Team Germany mit Roczen, Nagl und Längenfelder

Das DMSB-Team wird am 6. Oktober in der Besetzung Ken Roczen (Suzuki - MXGP), Max Nagl (Honda - OPEN) und Simon Längenfelder (GASGAS - MX2) zum MXoN antreten.

Die deutsche Nationalmannschaft wird am 6. Oktober in Matterley Basin in folgender Besetzung antreten:

MXoN Team Germany:

Ken Roczen (Suzuki) – MXGP

Max Nagl (Honda) – OPEN

Simon Längenfelder (GASGAS) – MX2

Damit hat das DMSB-Team in England eine schlagkräftige Mannschaft am Start. Max Nagl (Honda) überzeugte bei den Rennen der ADAC MX Masters und setzte sich dort gegen die WM-Piloten durch. «Wir haben in England nach dem Vorjahresergebnis (Platz 4) die Startnummern 10,11 und 12», erklärte Max Nagl. «Ich werde dort mit meiner Startnummer 12 antreten.»

Simon Längenfelder (GASGAS) rangiert in der MX2-WM nach 14 WM-Läufen auf dem dritten Rang und ist damit einer der besten MX2-Piloten.

Ken Roczen gewann im vergangenen Jahr in Frankreich die Einzelwertung der MXGP-Klasse.

Dieses Aufgebot wurde aus insgesamt sechs nominierten Fahrern aufgestellt, zu denen auch Tom Koch, Maximilian Spies und Henry Jacobi gehören.