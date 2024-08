Jeffrey Herlings (KTM): Doppelsieg zum Aufwärmen

Red Bull KTM-Ass Jeffrey Herlings sicherte sich im Sand von Hawkstone Park einen Doppelsieg und kommt bestens vorbereitet zum Lauf der Motocross-WM MXGP nach Uddevalla am kommenden Wochenende.

Jeffrey Herlings gibt weiter Vollgas im Kampf um seinen sechsten WM-Titel im Motocross. Der Niederländer absolvierte am vergangenen Wochenende einen Gasteinsatz bei der sechsten Station der britischen Meisterschaft auf der extrem sandigen Piste von Hawkstone Park. 29-Jährige holte sich dort beide Laufsiege und bestätigte seine momentane Hochform.

Der Red Bull KTM-Werksfahrer gewann den Renntag vor Conrad Mewse (Honda) und Bobby Bruce (Bike it-Kawasaki). Herlings fuhr bereits im Qualifying die schnellste Runde, war um eine halbe Sekunde schneller als sein Kumpel Mewse. Was dazu kommt: Herlings fährt generell gerne auf der Insel und er hat mit der Firma ‹Dirt Store› zudem einen Sponsor, der den Einsatz des Niederländers vorangetrieben hat.

«Es war positiv mit den Starts, das Bike ist in diesem Bereich jetzt ein wenig besser», analysierte Herlings die Achillesferse seiner KTM. Ein Indiz für den extremen Willen und die Motivation des fünffachen Weltmeisters: Noch vor dem Auftritt in Hawkstone trainierte ‹the Bullet› unter der Woche auf der Insel bereits auf der Piste Apex Park.

Den Sieg in der 250er-Klasse sicherte sich in Hawkstone der britische Dauerbrenner Tommy Searle (Kawasaki) vor Joel Rizzi und dem Niederländer Cas Valk. Die MXGP 2024 geht am Wochenende in Uddevalla in Schweden weiter. Herlings fehlen 38 Punkte auf WM-Leader Tim Gajser (Honda), auf Weltmeister Jorge Prado (Red Bull GASGAS) sind es gerade mal 14 Zähler.