Marcel Hirscher rast mit Husqvarna die Reiteralm hoch

Ski-Superstar Marcel Hirscher macht nach Beendigung seiner Karriere auch immer wieder auf Rennmotorrädern eine gute Figur. Jetzt heizte der Salzburger mit einer von Franky Zorn präparierten Husqvarna die Reiteralm hoch.

Marcel Hirscher hat das Renn-Gen in sich. Der mittlerweile 32-jährige Salzburger ist der erfolgreichste männliche Skirennläufer in der Geschichte alpiner Skiweltmeisterschaften. Achtmal in Folge wurde der Österreicher Gesamtweltcup-Gewinner, brillierte unter anderem mit 67 Einzel-Weltcupsiegen und sieben Weltmeistertiteln.

2019 beendete Hirscher seine Karriere als Ski-Rennfahrer, zeigte in der Folge aber immer wieder, dass er sich auch auf zwei Rädern äußerst wohl fühlt. Beim Enduro und Motocross macht er eine gute Figur und auch auf einem MotoGP-Bike, einer KTM RC16, verblüffte er die Experten bei seinen Runden auf dem Red Bull Ring in Spielberg mit schnellem und kontrolliertem Speed.

Jetzt war das sportliche Multitalent Hauptdarsteller in einem spektakulären Show-Video, gedreht auf der verschneiten Reiteralm in Schladming. Hirscher bretterte dabei mit einer Husqvarna FC 350 frühmorgens zwischen 7.30 und 10 Uhr ein paar Mal die vereiste Piste bergauf.

Wie das geht? Mit Spikes natürlich, präpariert und betreut von Eisspeedway-GP-Pilot Franky Zorn. Der Saalfeldener gehörte zu dem 15-köpfigen Team, welches für das Zustandekommen des Werbe-Videos in der Steiermark verantwortlich zeichnete.

«Eigentlich wollten wir ein Motocross-Video drehen, aber das Wetter war einfach zu schlecht hierfür, die ganze Woche Schnee und Eis», erläuterte Zorn die Aktion, «da haben wir uns für eine Präsentation auf Spikes entschieden. Zur Präparation der Husqvarna hatte ich nur drei Tage Zeit und dann sind wir am Freitag von sechs Uhr in der Früh bis um zehn Uhr mit dem Bike auf der Piste gewesen. Ich bin vorher selbst erst einmal Probe gefahren, ob die Spikes links und rechts auch halten und dann ging es los. Es waren bei Sonnenaufgang super Bedingungen mit gutem Grip bei minus acht Grad Celsius. Und der Marcel hat das dann klasse gemacht. Das ist ein echt cooles Video geworden.»