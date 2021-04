Maggiora: Tim Gajser (Honda) siegt souverän

Mit einem souveränen Doppelsieg gewann MXGP-Weltmeister Tim Gajser (Honda) den ersten Lauf zur 'Campionato Italiano Motocross Prestige' in Maggiora. In der MX2-Klasse siegte Honda-Neuzugang Ruben Fernandez.

Für den amtierenden MXGP-Weltmeister Tim Gajser war der erste Lauf zur 'Campionato Italiano Motocross Prestige' eine gute Gelegenheit, nach der Winterpause unter Rennbedingungen zu trainieren und das Material zu testen. Die Streckenbedingungen im wiedereröffneten Maggiora Park waren schlammig. Es fuhr sich auf dem Berg- und Talkurs eine Ideallinie heraus, welche den Spitzenfahrern das Überrunden erschwerte. Die rutschige Piste beeindruckte den Weltmeister nicht. Gajser setzte sich vom Start weg an die Spitze und gewann beide Läufe souverän mit mit 47 bzw. 28 Sekunden Vorsprung vor Jeremy van Horebeek (Beta) bzw. Alessandro Lupino (KTM).

In der MX2-Klasse standen ebenfalls einige WM-Protagonisten am Startgatter. Ruben Fernandez, der in diesem Jahr in das 'Team Honda 114' von Livia Lancelot wechselte, gewann den ersten Lauf vor dem norwegischen GASGAS-Piloten Kevin Horgmo. Im zweiten Lauf trocknete die Strecke etwas ab. Nicholas Lapucci, der im ersten Lauf schon nach dem Start in Probleme geriet und nur auf Rang 11 ins Ziel kam, lieferte sich im zweiten Lauf ein fantastisches Rennen gegen Ruben Fernandez und setzte sich am Ende mit seiner Zweitakt-Fantic gegen die Viertakt-Honda durch. Mit einem 11-1-Ergebnis beendete Lapucci den Tag auf dem Podium.

Wenn Lapucci seine Form bis zum Start der EMX250 am 27. Juni in Matterley Basin halten kann, wird er der Mann sein, den es in dieser Klasse zu schlagen gilt. Lapucci fährt derzeit auf WM-Level.

Maximilian Spiess (Fantic) geriet im ersten Lauf ebenfalls in Probleme, rangierte aber im zweiten Lauf im Bereich der Top-10.

Ergebnis MX1:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeremy van Horebeek (BEL), Beta, 2-3

3. Alessandro Lupino (ITA), KTM, 7-2

Ergebnis MX2:



1. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 1-2

2. Kevin Horgmo (NOR), GASGAS, 2-3

3. Nicholas Lapucci (ITA), Fantic, 11-1

...

22. Maximilian Spiess (GER), Fantic, (DNF-9)