Gautier Paulin (Yamaha): «Das gab es noch nie!»

Gautier Paulin übt Kritik am Kalender der Motocross-WM 2020

Wegen der Coronavirus-Pandemie modifizierte Kalender der Motocross-WM 2020 sind die Termine dicht zusammengerückt. Yamaha-Werkspilot Gautier Paulin sieht das mit Sorge.

Jeder Rennfahrer wäre glücklich, wenn er lieber heute als morgen wieder seinen Sport ausüben könnte. Die Piloten der Motocross-WM bilden da keine Ausnahme. Aber der Kalender der MXGP 2020 umfasst 20 Veranstaltungen, 21 mit dem Motocross der Nationen.

Stand heute soll die Motocross-WM in zwei Monaten im russischen Orlyonok fortgesetzt werden. Dann ginge es Schlag auf Schlag.



«Wir haben sechs GP-Wochenenden in Folge und acht innerhalb kürzester Zeit – so eng war es noch nie», gibt Routinier Gautier Paulin zu bedenken. «Meine größte Sorge ist nach Russland zu reisen, obwohl das Virus immer noch eine große Bedrohung darstellt. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich nicht bereit sein könnte. Ich bin bereit! Ich bin hochmotiviert weil ich weiß, dass auch mein Bike bereit steht. Mein Hauptanliegen ist zu verhindern, dass wir krank werden. Wenn wir wieder auf die Reise gehen, wird das wie ein Pokerspiel sein!»

Paulin findet die Umgestaltung des MX-Kalenders auch aus einem anderen Grund nicht ideal.



«Das MXoN soll jetzt mitten in der Saison stattfinden, das macht für mich keinen Sinn», kritisiert der Yamaha-Pilot. «Es war schon immer am Ende der Saison. Das Event ist für alle Motocross-Fans ein großes Geschenk. Wir feiern damit das Saisonende und finden heraus, welche Nation die besten Piloten hat.»

WM-Kalender (Stand: 18.3.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

05.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée