Vorschau und Zeitplan: WM-Lauf 14 in Lommel (Belgien)

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende im belgischen Tiefsand von Lommel in ihre 14. Runde. Lommel gilt als der härteste Grand Prix der gesamten Saison. Die Wetteraussichten sind bei 25 Grad Celsius optimal.

Am kommenden Wochenende findet im Tiefsand von Lommel der 14. Lauf der Motocross WM 2024 statt. Dieses Rennen betrachten viele Fahrer als den härtesten Wettbewerb der Saison. Obwohl viele WM-Teams in Lommel oder in der näheren Umgebung beheimatet sind und die meisten Fahrer zahllose Runden im belgischen Sand gedreht haben, werden die Verhältnisse im Rennen definitiv härter als im Training. In jeder Runde verändert sich die Strecke und in dem losen und tiefen Sand bilden sich nicht nur tiefe Spurrinnen sondern auch ständig wandernde Brems- und Beschleunigungswellen. Sand-Surfing wird gefragt sein, die Technik so ähnlich wie beim Skifahren im Tiefschnee: Möglichst wenig eintauchen, auf der Oberfläche bleiben und zentral-mittig auf dem Motorrad die Balance halten und so über die Wellen reiten. Klingt einfach, ist aber schwierig und verlangt eine ausgefeilte Fahrtechnik in Kombination mit Konzentration, Kraft und Ausdauer.

Nachdem Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings in Loket seinen 200. Laufsieg einfahren konnte, wird er wohl der Mann sein, den es in Lommel zu schlagen gilt. Natürlich sind Tim Gajser (Honda) und Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) ebenfalls im Sand stark, aber Lommel und andere Sandrennen waren und sind auch immer für Überraschungen gut. Erinnert sei an den Grand-Prix-Sieg von Brian Bogers vor zwei Jahren oder den Sieg von Calvin Vlaanderen ebenfalls vor zwei Jahren im Sand von Sardinien. Jago Geerts kommt frisch und unverbraucht in die WM. Wo er steht, weiß wohl nicht einmal er selbst, aber dass ihm Sand liegt, ist bekannt. Auch Romain Febvre hat oft genug seine Sand-Qualitäten bewiesen.

Immerhin wird es in diesem Jahr nicht so brutal heiß werden wie in den Vorjahren. Es sind Tageshöchstwerte am Samstag von 22 Grad und am Sonntag von 25 Grad Celsius vorhergesagt. Am Samstagnachmittag könnte es bei bewölktem Himmel sogar ein wenig regnen. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit am Nachmittag beträgt 40 Prozent. Am Sonntag soll es aber nach den Vorhersagen bei Sonnenschein und leichter Bewölkung trocken bleiben.

WM-Stand nach 13 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 663 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 627, (-36)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 608, (-55)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 471, (-192)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 451, (-212)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 389 (-274)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 363, (-300)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 283, (-380)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-389)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 273, (-390)

Zweifellos gelten WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) und der Tabellenzweite Lucas Coenen (Husqvarna) zu den Top-Favoriten im Sand. Aber auch in der MX2-Kategorie sind jederzeit Überraschungen möglich. Kay de Wolf hatte zuletzt Glück, dass ihm bei seinem Abflug im Qualifikationsrennen von Loket nichts passiert ist. Auch Lucas Coenen und Andrea Adamo stürzten in Loket und büßten wertvolle Punkte ein, während der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder in diesem Jahr immer wieder durch Konstanz glänzte. Natürlich sind in Lommel auch Fahrer wie Liam Everts (KTM), Rick Elzinga (Yamaha) und Mikkel Haarup (Triumph) stark einzuschätzen und selbstverständlich auch Sacha Coenen, sofern er auf dem Motorrad sitzen bleibt.

MX2-WM-Stand nach 13 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 626 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 580, (-46)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 560, (-66)

4. Liam Everts (B), KTM, 515, (-111)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-169)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 433, (-193)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 382 (-244)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 362, (-264)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 236, (-390)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 229, (-397)

Im Rahmenprogramm wird der 7. Lauf der EMX250 sowie die EMXOpen Europameisterschaftsklasse ausgetragen.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 27. Juli 2024



12:00 - Studio Show mit Paul Malin

14:55 - EMXOpen Lauf 1

15:40 - EMX250 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 28. Juli 2024



09:40 - EMXOpen Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr