KTM, Husky & GasGas: 58 Werksfahrer, 460 Mitarbeiter

Das Unternehmen Pierer Mobility AG beschäftigt in den drei Rennabteilungen und bei WP nicht weniger als 58 Werksfahrer und total 460 Mitarbeitende.

Die KTM-Gruppe des Vorstandsvorsitzenden Stefan Pierer hat für die Marken KTM, Husqvarna, GasGas und WP Suspension nicht weniger als 58 Werksfahrer unter Vertrag und in den verschiedenen Teams (MotoGP, Moto3, MXGP, MX2, Supercross, Enduro, Super-Enduro, Cross-Country-Rallye-WM usw.) rund um die Welt 460 Mitarbeiter beschäftigt. Sie kommen aus 17 Nationen.

Und diese 460 Personen sind auf Standorte in sieben Nationen verteilt. 290 sind bei KTM, Husky, GasGas oder WP in Munderfing/Oberösterreich beschäftigt. 80 Mitarbeiter sind bei ihren Teams in Belgien, Niederlanden, Italien oder Spanien beschäftigt, 90 in den USA.

Bei den Marken teilen sich die Mitarbeitenden folgendermaßen auf: KTM 335, Husqvarna 75, WP 50. (Die Aufgaben bei GasGas werden bis auf weiteres an die Mitarbeiter der anderen Marken verteilt).

Die Aufteilung für die verschiedene Disziplinen sieht so aus:

Offroad: Total 260 Mitarbeitende

KTM: 185

Husqvarna: 75



Road Racing: Total 140 Mitarbeitende

KTM: 140



Anzahl Werksfahrer: 58

KTM 28

Husqvarna 22

GasGas: 8