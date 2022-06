Romain Febvre (Kawasaki): Starkes MXGP-Comeback

Kawasaki-Motocross-Star Romain Febvre fuhr bei seiner Rückkehr in den Zirkus im Talkessel von Teutschenthal im Qualifikations-Rennen zu Rang 6.

Romain Fevbvre überraschte unter der Woche mit der Ankündigung seines Comebacks beim Deutschland Grand Prix in Teutschenthal. Der Franzose hat seit sechs Monaten kein Rennen bestritten, musste nach seinem komplizierten Schien- und Wadenbeinbruch sogar eine Knochentransplantation über sich ergehen lassen.

Der Kawasaki-Star in der MXGP-Kategorie fuhr am Samstag im Talkessel bei kniffligen Verhältnissen ein mehr als solides Quali-Rennen und kam auf Rang 6 an. Der 30-jährige Febvre konnte zu Beginn sogar den Abstand auf Frankreich-GP-Sieger Jeremy Seewer (Yamaha) verkürzen, schaltete dann aber zurück.

«Ich bin happy mit meiner Performance», freut sich Febvre, der erstmals auch von Partnerin Megan und seiner kleinen Tochter begleitet wurde. «Rang 6 ist nicht schlecht, auch wenn ich im Moment nicht auf Resultate schaue.»

«Mein Speed ist nicht schlecht», räumt der Vize-Weltmeister ein. «Auch das Ergebnis ist okay. Aber mein Gefühl für die Piste war heute nicht sonderlich gut. Aber das ist nach den sechs Monaten Pause keine Überraschung. Ich bin hierher nur mit zweieinhalb Wochen Training gekommen.»

Dann erklärt Febvre: «Ich bin jetzt nicht über vorsichtig, aber die Piste ist schon wirklich schwierig und daher bin ich nicht so gefahren, wie ich es gerne getan hätte. Mein Start ins Quali-Rennen war okay. In der ersten Kurve ist ein Fahrer innen vor mir reingezogen, das mir einige Positionen gekostet. Aber Startplatz 6 ist okay, da unser Bike wirklich viel Power hat.»

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Talkessel (Frankreich):

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Mitchell Evans (AUS), Honda

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Henry Jacobi (D), Honda

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta

11. Jordi Tixier (F), KTM

12. Ben Watson (GB), Kawasaki

13. Brian Bogers (NL), Husqvarna

14. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

17. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

18. Tom Koch (D), KTM

19. Alvin Östlund (S), Yamaha

20. Anton Gole (S), Husqvarna

21. Benoit Paturel (F), Honda

22. Ivo Monticelli (I), Honda

…

25. Nico Koch (D), KTM

26. Tim Koch (D), Husqvarna

…

31. (DNF) Nicholas Lapucci (I), Fantic

32. (DNF) Maxime Renaux (F), Yamaha

...

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Alberto Forato (I), GASGAS