Ducati: Erstes Action-Video mit Cairoli und Lupino 19.12.2023 - 08:34 Von Johannes Orasche und Nora Lantschner

© Screenshot YouTube/Ducati Tony Cairoli #222 testet die Ducati © Ducati Ducati-Party am Freitagabend: Cairoli und Lupino (rechts zwischen Uccio Salucci und Paolo Ciabatti) durften schon auf das Familienfoto Zurück Weiter

2024 steigt Ducati in den Motocross-Sport ein, offiziell präsentiert wird das neue Projekt aus Borgo Panigale von 21. bis 23. Januar in Madonna di Campiglio. Vorab gibt es einen Vorgeschmack in Form eines Teaser-Videos.