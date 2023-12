Ducati: Cairoli und Lupino testen in Montevarchi

Das Motocross-Projekt von Ducati Corse sorgt für viel Aufsehen – aber die beiden Edeltester Tony Cairoli und Alessandro Lupino dürfen weiterhin keine Details verraten.

Ducati gibt bei der Entwicklung des Motocross-Bikes auch im Advent weiter Vollgas. Nach den ausführlichen Tests Anfang Dezember in Tony Cairolis Heimat Sizilien wurde jetzt die Arbeit am ehrgeizigen Projekt fortgesetzt. Diesmal wurde auf dem klassischen «Circuito Miravalle» des Motoclub Brilli Peri von Montevarchi getestet.

Die Strecke befindet sich auf erdigem Untergrund und in Hanglage, das Layout wurde in den vergangenen Jahren vor allem im Start- und Zielbereich überarbeitet. Über viele Jahre wurden dort auch WM-Läufe ausgetragen. Die Anlage befindet sich südöstlich von Bologna und für Ducati somit in günstiger Lage zum Werk in Borgo Panigale.

Auch bei diesem Probelauf war neben Alessandro Lupino Cross-Ikone Tony Cairoli mit von der Partie. Beide geben sich gegenüber den Tifosi geheimnisvoll, Grund dafür sind Klauseln im Ducati-Vertrag. Sowohl Cairoli als auch Lupino zeigen auf ihren Social-Media-Kanälen daher nur schemenhafte Ansätze des Bikes. Auch das Outfit ist dezent: Sie fahren in überwiegend schwarzer Bekleidung.

Auch die Ducati rollt bisher auf den Cross-Pisten mit schwarzen und grauen Plastikteilen und wirkt unauffällig. Wann die Maschine präsentiert wird, ist offen.

Die neue Saison in der Italienischen Meisterschaft startet am 4. Februar auf Sardinien im Sand von Riola Sardo, am Wochenende darauf folgt der Klassiker in Mantua. Bei diesen Terminen könnte Lupino bereits am Start stehen. Dort will auch Neueinsteiger Triumph sein MX2-Projekt präsentieren.