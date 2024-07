Simon Längenfelder (GASGAS) Laufsieg und GP-Podium

Mit einem 8-1-Ergebnis stand der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder das dritte Mal in Folge auf dem MX2-Grand-Prix-Podium. Nach seinem Sieg im zweiten Lauf sprach er über die Probleme im ersten Lauf.

Der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder startete gut in das Grand-Prix-Wochenende von Lommel: Hinter den beiden Husqvarna-Werksfahrern Kay de Wolf und Lucas Coenen, die in der WM-Tabelle die Ränge 1 und 2 belegen, kam er am Samstag auf Platz 3 ins Ziel.

Im ersten Lauf am Sonntag erwischte Längenfelder zwar keinen perfekten Start, blieb aber im Gegensatz zu vielen anderen Spitzenfahrern über die Distanz sturzfrei. Kay de Wolf stürzte in Führung liegend, Sacha Coenen (KTM) stürzte ebenfalls in Führung liegend. Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts stürzte in diesem Rennen gleich zweimal und auch Lucas Coenen (Husqvarna) und Ferruccio Zanchi (HRC) gingen zu Boden. Von den Top-Piloten kamen lediglich Längenfelder, Elzinga sowie die beiden Triumph-Werksfahrer Camden Mc Lellan und Mikkel Haarup sturzfrei durch den ersten Lauf.

Dennoch war Platz 8 nicht das Ergebnis, welches Simon wollte und zufriedenstellte. Nach dem Rennen erklärte er seine Probleme im ersten Rennen: «Wir haderten das ganze Wochenende über mit den Fahrwerkseinstellungen. Für den letzten Lauf haben wir dann eine Lösung für den tiefen Sand gefunden, die gut funktioniert hat.»

In der Pause zwischen den beiden Wertungsläufen wurde also noch am Setup gearbeitet und es hat funktioniert. Längenfelder startete zwar erneut nicht perfekt, konnte sich aber kontinuierlich nach vorne kämpfen. In der zweiten Rennhälfte überholte er Yamaha-Werksfahrer Rick Elzinga und übernahm damit die Führung. Kay de Wolf, der zweimal in Führung liegend stürzte, wollte den Platz an der Sonne zurückerobern, beging dann aber einen weiteren Fehler und musste am Ende mit Rang 2 leben, während Längenfelder mit einem Vorsprung von 7,3 Sekunden zum Laufsieg stürmte. «Es war toll zu zeigen, dass ich auch im Sand gewinnen kann», erklärte er nach dem Rennen. «Sandfahren hat mir schon immer Spaß gemacht, aber es ist fantastisch, hier zu beweisen, dass ich auch unter diesen schwierigen Bedingungen gewinnen kann.»

Längenfelder holte in Lommel den dritten Laufsieg der Saison. «Diesen Schwung will ich auf jeden Fall für die folgenden Rennen mitnehmen», erklärte der Deutsche. In der WM-Tabelle rangiert er weiterhin auf Platz 3. Zwar hat er in Lommel einige Punkte gegenüber WM-Leader de Wolf eingebüßt (von 66 auf 77 Punkte), ist aber gleichzeitig näher an Lucas Coenen auf Rang 2 herangekommen. Seinen Rückstand auf Platz 2 konnte er in Lommel von 20 auf 12 Punkte verkürzen.

Ergebnis MX2 Lommel:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-2

2. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 2-4

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 8-1

4. Liam Everts (B), KTM, 6-3

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 4-7

6. Camden Mc Lellan (ZA), Triumph, 3-9

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 5-8

8. Karlis Reisulis (LT), Yamaha, 9-5

9. Sacha Coenen (B), KTM, 10-6

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 7-12

MX2 WM Stand nach 14 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 683 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 618, (-65)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 606, (-77)

4. Liam Everts (B), KTM, 556, (-127)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 465, (-218)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-226)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 429 (-254)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 391, (-292)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 255, (-428)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 254, (-429)